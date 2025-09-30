Por qué Ferrari puede condicionar el futuro de Franco Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1

El mundo de la Fórmula 1 es, muchas veces, impredecible. De hecho, a falta de solo siete carreras para que finalice la temporada, todavía no están definidos todos los pilotos que formarán parte del año próximo y la incertidumbre se intensifica a cada día. Franco Colapinto es uno de los corredores que aún no saben qué será de su 2026, así como también el segundo asiento de Alpine.

Respecto al próximo año, Ferrari es de los pocos equipos que tienen confirmada su parrilla completa y que será la misma que esta temporada, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton como pilotos. Sin embargo, en base a las especulaciones que circulan en el paddock, el futuro del monegasco podría estar fuera de la escudería del caballo si los resultados deportivos no acompañan.

Según filtró en las últimas horas el medio francés RMC Sport, el entorno de Leclerc evalúa el mercado ante una posible salida de Ferrari y ya tuvo contactos con equipos como McLaren, Mercedes y Aston Martin. Cabe destacar que el nacido en Montecarlo tiene contrato hasta 2029, pero si la escudería con base en Maranello no apunta a ganar el próximo campeonato, su salida se podría anticipar.

Ahí es donde entra en juego lo que puede suceder con Franco Colapinto. Es que, en base a la fuente previamente citada, Ferrari apuntaría nuevamente a Carlos Sainz para su puesto de segundo piloto. El español, de buen presente en Williams, estuvo en la escudería italiana desde 2021 hasta 2024, y RMC destacó que es el principal apuntado a reemplazar a Leclerc si el de Mónaco se marcha. En este contexto, Williams podría volver a contar con el argentino.

Leclerc y Carlos Sainz cuando coincidían en Ferrari. Hoy ambos tienen en duda su futuro

Cómo la posible salida de Sainz a Ferrari afectaría a Colapinto

Si Carlos Sainz abandona Williams, el lugar del piloto que acompaña a Alex Albon quedaría vacante nuevamente. Entre los recientes elogios de parte del equipo inglés a Colapinto, su conocimiento por las mecánicas del auto por su paso por la academia y por la Fórmula 1 en 2024, y su vínculo actual con la escudería, sumar a Franco a Williams no sería una locura.

Cabe destacar que el pilarense sigue teniendo relación con la escudería inglesa, ya que su pase a Alpine se dio a modo de “cesión” por cinco temporadas. Pase lo que pase con su 2026 en el equipo de Flavio Briatore, en el 2027 podría darse su regreso a Williams si necesitan de un piloto para suplantar a Carlos Sainz. Tras las especulaciones mediáticas de RMC con el español y Leclerc, el panorama de Franco Colapinto se reabre para Williams.

Lo que se le viene a Colapinto y la F1: el cronograma del GP de Singapur

Tras un fin de semana inactiva, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el viernes y sábado previo. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM

Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM

Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM

