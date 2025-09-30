Fue campeón en la Fórmula 1, puso en tela de juicio la continuidad de Colapinto y propuso a un piloto de Indycar para Alpine

Franco Colapinto ha hecho un notable trabajo en su paso por Alpine, el cual se va notando más y más con cada Gran Premio que pasa en la Fórmula 1. Sin embargo, toda la danza de pilotos y nombres que hubo desde la salida de Esteban Ocon y hasta ahora por ese segundo asiento es algo que no le gustó demasiado a un ex campeón del mundo de la categoría.

Jacques Villenueve corrió en la Fórmula 1 por diez años; el canadiense había llegado en 1996, como campeón de Indycar y en su primer año en F1 fue subcampeón, para luego consagrarse campeón. Hablando con un sitio de apuestas, vía GP Blog, el canadiense se refirió a la personalidad de Flavio Briatore y señaló: “Siempre ha sido brutal. Y es la forma en que debería ser, le ha tocado tomar muchas decisiones sobre pilotos en el pasado, algunas fueron fantásticas, otras totalmente equivocadas. Pero al menos las toma“.

“Ya no se ve esa chispa de los pilotos jóvenes, es muy difícil saber quién dará el salto. Por algún motivo, la F1 no está mirando lo que sucede en Estados Unidos, en Indycar, y qué pilotos pueden tener potencial para la F1“, destacó sobre la categoría que lo supo ver brillar y ser campeón en 1995.

Jacques Villenueve, campeón mundial de la F1, cuestionó el proceder de Alpine con el segundo asiento. (Getty)

Villenueve postuló a Alex Palou para la F1

En ese mismo contexto, también cuestionó por qué pilotos como Jack Doohan o Franco Colapinto tienen tanta prioridad para llegar a la máxima categoría, por sobre estrellas de los monoplazas en Estados Unidos, por delante de, por ejemplo, el vigente tetracampeón de Indycar, Alex Palou.

Alex Palou, cuatro veces campeón de Indycar, ganó las 500 millas de Indianápolis y el campeonato este año. (Getty=

Publicidad

Publicidad

“Creo que alguien como Alex Palou [se merece un lugar]”, afirmó Villenueve. “Aún no entiendo por qué no está en F1, no tiene sentido ¿Por qué preferirían a un piloto de Fórmula 2?“, se cuestionó el canadiense. Palou viene de ganar su cuarto título en Estados Unidos hace un par de semanas, tiene 28 años y fue piloto reserva de McLaren en 2023, aunque no tuvo oportunidad de subirse al auto.

Para Villenueve, un perfil como el suyo sería lo mejor para Briatore y Alpine, aunque parece bastante improbable que algo como lo que plantea el canadiense pueda llegar a materializarse.