Corrió más de 60 carreras en la Fórmula 1, hizo tres podios y ahora le inhabilitaron la licencia para conducir

Los 90’s fueron, para muchos, la era dorada de la Fórmula 1. En aquellos tiempos pilotos como Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell y Michael Schumacher fueron parte de la categoría, y también varios otros pilotos que lograron hacer carrera una vez terminado su paso por la F1. Pero hoy uno de ellos es noticia por otro motivo.

Mark Blundell, quien corrió en la F1 en dos períodos entre 1991 y 1995, con pasos por Brabham, Ligier, Tyrrell y McLaren, reapareció en los medios británicos porque le revocaron su licencia de conducir por seis meses en el Reino Unido, tras cometer una infracción de tránsito grave.

Mark Blundell este año en la F1.

Blundell fue parado por la policía en Northamptonshire el 30 de noviembre pasado por exceso de velocidad en una ruta de aquella zona. El ex piloto profesional, ganador de las 24hs de Le Mans en 1992, pasó a 96MPH (más de 150km/h) en una zona donde la máxima era de 70MPH (112km/h).

Su abogado lo declaró culpable en un juzgado, lo cual se tradujo en la pena de seis meses sin permiso para manejar, cinco puntos en su licencia de conducir y una multa de más de mil libras esterlinas por costos adicionales.

Su paso por la Fórmula 1 y victoria en Le Mans

Luego de 25 victorias en la Fórmula Ford, en 1986 y tres años en la Fórmula 3000, Mark Blundell recibió su oportunidad como probador de Williams en la F1 para 1989. Un par de años más tarde y tras buenos resultados en el Campeonato Mundial de Resistencia, Blundell recibió la oportunidad de llegar a la F1 con Brabham.

Un sexto puesto fue su mejor lugar en aquella temporada, pero no continúa con la escudería y firma con McLaren como piloto de pruebas para el 1992, año en el que no corre en F1, pero gana las 24 hs de Le Mans con un Peugeot 905. El equipo Ligier le da otra oportunidad en la F1 en 1993, donde Blundell consigue dos podios (tercero en Sudáfrica y Alemania), y un año más tarde, ya con Tyrell, consigue otro tercer puesto en España.

El británico corrió más de 60 Grandes Premios en la F1.

Blundell volvió a McLaren para correr en 1995, ocupando el auto que dejó libre Nigel Mansell, pero no logra podios y abandonó la F1 para correr en la Fórmula CART de Estados Unidos, competencia directa de la Indycar. En los años posteriores siguió compitiendo, hasta 2019. Hoy, con 59 años, tiene su propio emprendimiento deportivo MB Partners y sigue participando en alguna que otra carrera exhibición con leyendas.

