Cuándo vuelve la Fórmula 1 tras el título de Lando Norris y cómo será el calendario 2026 con Franco Colapinto como protagonista

Así se disputará la próxima temporada de la Fórmula 1.

Por Germán Celsan

Cuándo vuelve la Fórmula 1
El 2025 ya es historia, y luego de una épica definición que llegó hasta el último Gran Premio de la temporada y que consagró a Lando Norris como campeón de la Fórmula 1, ahora será momento de festejar para algunos, descansar para otros y trabajar pensando en el 2026.

Y es que la Fórmula 1 entrará en un parón de carreras oficiales hasta marzo del 2026, ya que la primera fecha de la temporada 2026 está pactada para disputarse el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia como sede de la apertura del campeonato.

No obstante, primero tendremos los tests de pretemporada, donde veremos por primera vez en pista los autos nuevos, desarrollados para el reglamento actualizado de la FIA. Dichas pruebas están pactadas para realizarse en Barcelona (26-30 de enero), de forma privada, y luego habrá otras dos en Bahréin (11-13 de febrero y 18-20 de febrero), ya formales.

Calendario de la Fórmula 1 2026

  • Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR
  • Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR
  • Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR
  • Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR
  • Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Jeddah) – 17-19 ABR
  • Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY
  • Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY
  • Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN
  • Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN
  • Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN
  • Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL
  • Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL
  • Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL
  • Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO
  • Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP
  • Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP
  • Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP
  • Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT
  • Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT
  • Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV
  • Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV
  • Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV
  • Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV
  • Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC
    * Sujeto a homologación de la FIA
Para Franco Colapinto y Alpine, la nueva temporada se presagia mucho más esperanzadora que el 2025, ya que realizaron una enorme cantidad de trabajo en el auto del próximo año, sacrificando la temporada actual en pos de ese objetivo de ser competitivos con las nuevas regulaciones.

Datos clave

  • La temporada 2025 de F1 finalizó con la consagración de Lando Norris como campeón.
  • La temporada 2026 de F1 comenzará el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne.
  • Los tests de pretemporada se realizarán de forma privada en Barcelona (26-30 de enero) y luego formalmente en Bahréin (11-13 y 18-20 de febrero).
