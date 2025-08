El fastidio de Franco Colapinto tras quedar último en la FP2 del GP de Hungría: “Los otros mejoran y nosotros no”

Luego de ser 18º en la primera tanda de entrenamientos libres, Franco Colapinto completó la segunda sesión de actividad de la jornada de viernes en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. El argentino no pudo mejorar demasiado y se ubicó en el último lugar en los tiempos, aunque es un aspecto no tan relevante, puesto que el foco estuvo puesto en otras facetas del auto.

Con su mejor tiempo, Franco Colapinto quedó apenas a 116 milésimas de su compañero, Pierre Gasly, quien tampoco se mostró rápido en la segunda tanda libre y ocupó el puesto 19, sólo por delante del argentino. Tras la sesión, Colapinto fue bastante crítico con el rendimiento del auto: “Hay que trabajar duro para mañana porque estamos bastante lejos“, reconoció.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2025.

Qué dijo Franco Colapinto

“No encontramos el grip, en general. Nos está costando mucho acá. Esta noche tendremos que entender el por qué”, inició Colapinto en su diálogo con los medios. “Obviamente que sólo es el viernes, pero hay que trabajar duro para mañana porque estamos bastante lejos. Hay mucho por mejorar“, admitió.

“Probamos los dos [él y Gasly] unos cambios que capaz no funcionaron bien. Probamos diferentes caminos, direcciones, que tenemos que evaluar para mañana. Estamos muy lejos en general, es difícil entender el por qué por ahora“, continuó el argentino.

“Siempre que empieza la sesión estoy adelante, me adapto rápido y estamos rápido ahí adelante, pero después los otros mejoran y nosotros no mejoramos. Es algo que nos está costando, salir a pista estar rápido ahí arriba, pero después nos caemos, no mejoramos y los demás sí”, completó.

Mejores tiempos de la FP2 del GP de Hungría

Lando Norris – McLaren – 1:15.624 Oscar Piastri – McLaren – 1:15.915 (+0.291) Charles Leclerc – Ferrari – 1:16.023 (+0.399) Lance Stroll – Aston Martin – 1:16.119 (+0.495) Fernando Alonso – Aston Martin – 1:16.233 (+0.609) Lewis Hamilton – Ferrari – 1:16.329 (+0.705) George Russell – Mercedes – 1:16.417 (+0.793) Isack Hadjar – Racing Bulls – 1:16.427 (+0.803) Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:16.485 (+0.861) Kimi Antonelli – Mercedes – 1:16.520 (+0.896) Oliver Bearman – Haas – 1:16.567 (+0.943) Nico Hulkenberg – Stake – 1:16.680 (+1.056) Esteban Ocon – Haas – 1:16.704 (+1.080) Max Verstappen – Red Bull – 1:16.791 (+1.167) Liam Lawson – Racing Bulls – 1:16.812 (+1.188) Carlos Sainz – Williams – 1:16.874 (+1.250) Gabriel Bortoleto – Stake – 1:16.946 (+1.322) Alexander Albon – Williams – 1:17.021 (+1.397) Pierre Gasly – Alpine – 1:17.043 (+1.419) Franco Colapinto – Alpine – 1:17.159 (+1.535)

Cómo sigue el fin de semana

Luego de completarse todas las sesiones del día viernes, la actividad continuará en la jornada de sábado, con la FP3 y la clasificación para el Gran Premio. Ya el domingo se disputará la carrera, pactada a 70 vueltas al mítico circuito del Hungaroring.

SÁBADO 2 DE AGOSTO

07:30hs – Prácticas Libres 3 (60min.)

– Prácticas Libres 3 (60min.) 11:00hs – Clasificación

DOMINGO 3 DE AGOSTO