Fórmula 1

Corrió en Williams antes que Colapinto, ayudó al primer título de Verstappen y se alejó de la F1 para graduarse como universitario

Corrió hasta 2022 y luego se dedicó a completar una carrera universitaria en una de las escuelas más prestigiosas del mundo.

Por Germán Celsan

Luego de su fallido paso por la Fórmula 1, terminó graduándose en la Universidad de Londres
© GettyLuego de su fallido paso por la Fórmula 1, terminó graduándose en la Universidad de Londres

Luego de un 2019 donde Williams desarrolló uno de los peores autos de toda la historia de la Fórmula 1, el cual sumó apenas un punto entre George Russell y Robert Kubica. Sin embargo, para el 2020 esperaban ser más competitivos con la llegada de un prometedor piloto, subcampeón de Fórmula 2, en la figura de Nicholas Latifi.

La escudería le dio tres años de desarrollo y oportunidades en la categoría, pero no rindió y terminó dejando el deporte, pero no sin antes dejar momentos memorables y claves para la historia de la Fórmula 1. Sus reiterados accidentes y bajos rendimientos lo convirtieron casi que en el hazmerreír de la categoría, y uno de estos golpes terminó siendo clave para la definición del campeonato entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El accidente de Latifi en Abu Dhabi 2021.

El accidente de Latifi en Abu Dhabi 2021.

A seis vueltas del final del Gran Premio de Abu Dhabi 2021, la última carrera de la temporada, Latifi se accidentó y provocó un safety car que le permitió a Verstappen cambiar neumáticos y atacar a Lewis Hamilton, superarlo y quedarse con el campeonato de pilotos. Con ello, el neerlandés ganó su primer título en la hegemonía y puso fin a la hegemonía de Mercedes con el siete veces campeón del mundo.

Latifi dejó los autos para estudiar en Londres

Tras otros múltiples accidentes, Williams anunció que Latifi dejaría de ser piloto de la escudería al finalizar la temporada 2022. Logan Sargeant ocupó su lugar, aunque sin demasiado éxito tampoco. En cualquier caso, Latifi decidió dejar de esperar por un regreso a la categoría y optó por finalizar una carrera universitaria.

En julio del 2023 se anotó a un MBA en la London Business School, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Hoy, el propio Latifi confirmó que recibió su diploma tras graduarse en dicha carrera. “Realmente disfrute de la experiencia y quería compartirles que me gradué hace unos meses”, destacó en redes sociales.

Latifi se graduó en la London Business School. (IG @Nicholaslatifi)

Latifi se graduó en la London Business School. (IG @Nicholaslatifi)

“Estos últimos dos años han sido los más recompensantes de mi vida, repletos de aprendizaje, crecimiento, nuevas experiencias y recuerdos que me acompañarán por siempre.”

Germán Celsan

