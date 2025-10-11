El impresionante apoyo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara a su continuidad en Alpine: “Está en buena forma”

La Fórmula 1 está cada vez más cerca de llegar al final de temporada, y con ello se acerca el momento en el que Alpine deba definir si Franco Colapinto acompañará a Pierre Gasly en la parrilla para 2026. El piloto argentino evolucionó notablemente en las últimas carreras, lo que hace crecer sus chances de ser ratificado. Y para que la ilusión sea mayor, la propia Máxima le mostró un contundente apoyo que lo postularía como favorito en la disputa que mantiene con Paul Aron.

A través de un artículo publicado en el sitio web oficial de la F1, el corresponsal Lawrance Baretto se dedicó a analizar en detalle cómo avanza una de las mayores novelas del mercado de pilotos. Y tras desplegar una extensa serie de factores a considerar, se animó a poner una ficha en la continuidad del argentino.

El primer argumento que inclina la balanza a favor de Colapinto es su notoria evolución en la pista, a pesar de la falta de puntos por el bajo rendimiento del monoplaza. “La única forma real de evaluar el rendimiento de un piloto es comparándolo con el de su compañero de equipo, y es aquí donde Colapinto está mejorando“, explica Barretto. Esta tendencia es clave: el pilarense superó a Gasly en cuatro de las últimas carreras desde el Gran Premio de Hungría.

El segundo pilar de su candidatura, no menos importante en la F1 moderna, es el económico. El artículo destaca que en Alpine los patrocinadores juegan un papel decisivo. “El apoyo financiero que el argentino aporta al equipo sigue siendo una opción muy atractiva para el equipo de cara a 2026“, afirma la publicación, confirmando que el respaldo de sus sponsors es un factor determinante para la escudería francesa.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Con las cartas sobre la mesa, Barretto no tuvo pelos en la lengua para soltar su pronóstico final. “Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento. Si continúa con su forma mejorada, les dará pocos motivos para cambiar algo de cara a 2026“, sentenció, demostrando pocas dudas en posicionar al argentino como el principal candidato.

De todas formas, el profundo apoyo que desde la propia Máxima le otorgaron a Colapinto está lejos de sonar utópico. Es que puertas adentro de Alpine tendrían la misma visión positiva sobre el argentino. Steve Nielsen, Team Principal de Alpine, admitió: “Si esto continúa así, no veo motivo para que (Colapinto) no pueda seguir en el puesto“. Sin embargo, fiel al hermetismo del paddock, puso el freno de mano al aclarar que “esa decisión aún está lejos“.

La fecha en la que Alpine aspira a confirmar al dueño de su segundo asiento

Según indicó el sitio especializado GP Blog, el anuncio de la escudería francesa llegaría dentro de unas semanas. “Es muy probable que la decisión se tome en noviembre, antes del último gran Premio de la temporada. Colapinto tiene las mejores cartas en la mano, ya que se ha observado una tendencia al alza en sus recientes actuaciones”, indicó.

De esta manera, los próximos cinco Grandes Premios (Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Qatar) se tornan trascendentales para Colapinto, que en caso de hacer los deberes y mantener su mejora en el rendimiento, podría asegurar su butaca para el próximo año.

