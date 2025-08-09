El mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, según Carlos Sainz: “El talento más especial”

El mundo de la Fórmula 1 tiene opiniones variadas a la hora de hablar del mejor piloto de la historia. Son muchos los que dejaron su huella en el automovilismo y pueden sentarse tranquilamente en el sillón de los más grandes. Aún así, Carlos Sainz tiene claro quién se encuentra en lo más alto.

El piloto español compite en la F1 desde 2015, pero estuvo toda su vida relacionado con el mundo del motor por su padre, Carlos Sainz Cenamor, que fue dos veces campeón del mundo en Rally. Esto lo convierte en palabra más que autorizada para opinar del deporte y, en su caso, de considerar a Ayrton Senna como el mejor de la historia.

“Siempre me gusta ver videos de momentos históricos de la F1 y para mi Senna es el mejor de la historia, sin duda“, declaró el nacido en Madrid en 2016, cuando apenas transitaba su segundo año en el Campeonato Mundial de la FIA, representando a Toro Rosso.

En esa misma oportunidad, agregó: “En mi casa tenemos una foto de mi padre con Ayrton en la Gala de la FIA de 1990 en la que ambos recibieron sus trofeos de Campeones del Mundo”.

Ayrton Senna, leyenda del automovilismo

En 2021, en la previa al Gran Premio de Emilia-Romaña, volvió a rendirse ante el brasileño: “Estar de regreso en el lugar donde perdió la vida siempre es un poco imponente, un poco emocionante para cada piloto de Fórmula 1, porque sabemos que aquí perdimos, probablemente, el talento más especial que jamás haya existido en la historia de la Fórmula 1″.

Carlos Sainz admitió que volvería a Ferrari

Un periodista de la talla de Josep Pedrerol no podía dejar pasar la oportunidad y encontró el momento oportuno para consultarle a Sainz si volvería a Ferrari después de todo lo que pasó. “Sí“, afirmó el piloto español, aunque aclaró “En un futuro lejano“.

Sainz se mostró contento con el rendimiento actual de Williams y cree haber tomado la decisión correcta al elegir a la escudería liderada por James Vowles para continuar su carrera en la Fórmula 1. “Estoy muy contento, me están sorprendiendo para bien. Confiaba mucho en el proyecto, en la gente”, aseguró.

“Creo que este año ya estamos dando un poco la sorpresa, quedando por delante de Ferrari a veces. Confío y espero que en 2026 podremos dar otro paso para adelante”, agregó Sainz, que se animó también a confesar que había charlado con James Vowles incluso antes de su salida de Ferrari.

“James, incluso antes de que me fuera de Ferrari, ya me había llamado. Yo le dije que le agradecía por el interés pero que iba a renovar con Ferrari. Al mes Ferrari me dijo que no y terminé llamando yo a James”, relató. Carlos Sainz cerró su paso por Ferrari con un total de cuatro victorias, seis pole positions y 25 podios en 75 Grandes Premios disputados con la escudería.