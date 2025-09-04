El optimismo de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Italia: “Estoy empezando a conectar mejor con el auto”

Franco Colapinto se quedó muy cerca de sumar sus primeros puntos con Alpine en la F1 2025 el pasado fin de semana en Zandvoort, y tiene la esperanza de poder hacerlo finalmente en el mítico circuito de Monza, escenario del GP de Italia que se llevará a cabo este fin de semana. Y así lo hizo saber en la rueda de prensa previa al Gran Premio.

“Fue un buen fin de semana y estoy contento con cómo fue. En la carrera, el equipo hizo un buen trabajo de estrategia. Estuvimos muy cerca de los puntos, fue una pena no puntuar, pero estoy seguro de que lo conseguiremos“, inició el argentino, haciendo un recuento de lo que pasó en los Países Bajos y cómo es el punto de partida para empezar a tomar confianza con el A525.

Colapinto quedó contento con lo que fue Zandvoort. (Getty)

“Estoy recuperando las sensaciones del año pasado. Confío más en el coche y creo que lo tengo bajo control”, reconoció Franco. “Los ingenieros me están ayudando mucho, pero todavía tenemos que seguir trabajando duro, la pista puede ser complicada por la cantidad de rectas”, continuó.

Colapinto también admitió sentirse más cómodo que nunca en el monoplaza: “Tengo más confianza en el auto y gané esas sensaciones que no había podido tener antes“, a la vez que se refirió a la posibilidad de finalmente poder correr en un circuito en el que ya giró en la F1.

Franco Colapinto espera tener un buen fin de semana en Monza. (Alpine F1 Team/X)

“Este fue el primer circuito en el que corrí en 2024, así que a partir de acá vienen nueve trazados que conozco. Es lindo volver a Monza, me gusta y está lleno de los apasionados Tifosi“, destacó sobre el desafío que afrontará este fin de semana.

Horarios del Gran Premio de Italia de la F1 2025

Viernes 5 de septiembre

08:30hs – Entrenamientos Libres 1

12:00hs – Entrenamientos Libres 2

Sábado 6 de septiembre

07:30hs – Entrenamientos Libres 3

11:00hs – Clasificación

Domingo 7 de septiembre

10:00hs – Carrera

Horarios de Argentina