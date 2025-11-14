La sorprendente explicación del jefe de Alpine sobre por qué Colapinto demora en cada parada de boxes: “Han sido poco fiables”

La temporada de Alpine en la Fórmula 1 presentó complicaciones desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, los problemas no solo ocurrieron dentro de la pista o en el desarrollo del monoplaza, sino que también llegaron hasta el pit lane, afectando directamente la competitividad de sus pilotos, en particular a Franco Colapinto, quien a lo largo del calendario sufrió paradas en boxes inusualmente lentas.

Tras un GP de Brasil que no fue la excepción a la regla en este sentido, Steve Nielsen, el director general de Alpine, rompió el silencio y ofreció una explicación que revela un problema estructural de la escudería. En diálogo con el portal Motorsport, no esquivó la autocrítica sobre el rendimiento operativo del equipo, al que calificó de “poco competitivo“, y señaló un punto crucial sobre la falta de fiabilidad en las detenciones para el cambio de neumáticos.

Lejos de declarar culpable a los integrantes del equipo o acusarlos de baja profesionalidad, el directivo británico atribuyó la raíz del problema a un factor externo a la escudería. “Hemos estado teniendo dificultades con nuestras paradas en boxes. Han sido poco fiables. Una razón importante de eso es que hemos perdido gente por el undécimo equipo. No es que haya falta de atención al detalle o pereza ni nada por el estilo“, advirtió Nielsen.

La referencia al “undécimo equipo” alude a la migración de técnicos y especialistas de boxes hacia la nueva estructura de Cadillac, la escudería que ingresará en la próxima temporada. Aparentemente, la misma obligó a que reestructure su plantilla en un sector vital para la eficiencia en carrera.

Para dejar en claro el impacto de la situación que debe asimilar Alpine, Nielsen sacó a la luz una analogía futbolera para ilustrarlo de la mejor manera. “Es un poco como un equipo de fútbol. Si no puedes poner a tus mejores 11 jugadores en el campo, lo más probable es que rindas un poco peor“, expresó.

Las paradas que le costaron la carrera a Colapinto

Lo cierto es que, mientras tanto, el problema de las detenciones lentas supo ser una constante durante la temporada. Al punto de haber privado al piloto argentino de mejorar su posición en pista a lo largo de diversas carreras.

El caso más alarmente oucrrió en el Gran Premio de Hungría, donde la primera parada del argentino se extendió a un lapso de 11 segundos, con una segunda parada también deficiente de 7 segundos. Luego, en Interlagos, una detención de 5,4 segundos limitó sus opciones de escalar puestos y lo limitó a conformarse con un 15° lugar.

De todas formas, ya con la mirada puesta en elevar su performance para 2026, admitió que la escudería se encuentra en un proceso de formación interna, un camino que lleva tiempo y que está afectando los resultados en el corto plazo. “Estamos haciendo cosas ahora que, aunque no sean evidentes para el mundo exterior, nos beneficiarán en el futuro“, sostuvo Nielsen, buscando alcanzar un nivel óptimo de fiabilidad para la próxima temporada.

