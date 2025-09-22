En Bakú, Franco Colapinto demostró que tiene que ser el piloto de Alpine para la F1 2026

Ya no es casualidad, Franco Colapinto en el callejero de Azerbaiyán mostró que ha dado un paso adelante en Alpine, tanto en confianza como en rendimiento arriba del A525. El resultado final fue el que fue, sí, pero condicionado por la indefendible maniobra de Alex Albon, quien se responsabilizó a un 100% del toque con su ex compañero de equipo. Pero Colapinto volvió a ser más que Pierre Gasly, algo que se está volviendo una constante Gran Premio tras Gran Premio.

Analizar las tandas libres es algo complicado, porque Alpine ya ha dejado bastante claro -y sus pilotos también- que suelen tener programas de trabajo diferentes para Colapinto y Gasly dentro del mismo entrenamiento. Es por ello que compararlos en este apartado sería un error. Aún así, se puede reconocer que el argentino ha sido constante cada vez que se subió al auto y completado con creces cada prueba, mejorando el auto de forma progresiva durante el fin de semana, en cada Gran Premio desde Hungría para acá.

Colapinto sigue demostrando estar al nivel de Gasly en Alpine. (Getty)

Ahora, llegada la clasificación, Colapinto y Gasly están mostrando una paridad que, en otro momento, no había. En los últimos siete Grandes Premios, Gasly aventaja a Colapinto por 4 a 3, pero esas tres de Franco llegaron en las últimas cuatro carreras. Justamente, de Hungría para acá. Si tu compañero de equipo es tu primer rival, Colapinto está demostrando que, cuanto menos, está a la altura de su primer rival y del piloto que Alpine renovó hasta 2028.

A nivel clasificación, lo único que le falta a Colapinto para confirmar esa paridad de nivel con Pierre Gasly es meter el auto en Q3. El francés se metió entre los 10 mejores seis veces en la temporada. Tres de ellas, no obstante, fueron antes de que Colapinto pudiera subirse al auto y eso incluye el quinto puesto en Bahréin, la mejor clasificación de Gasly en la temporada.

Pierre Gasly y Franco Colapinto están cada vez más parejos en pista. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Colapinto y Gasly se mejoran uno al otro y se desafían en pista

Tanto Gasly como Colapinto han sufrido con el rendimiento del A525 esta temporada. Aún así, se ve una unidad cohesiva entre ambos pilotos, algo apoyado en las declaraciones tanto del argentino como del francés, donde ambos han reconocido haberse beneficiado de programas en los que el otro trabajó durante el fin de semana. Y uno tiene 170 Grandes Premios en la Fórmula 1, con cinco podios y un triunfo, el otro, todavía no cumple las 20 carreras.

Pierre Gasly, que renovó hasta 2028, reconoció apoyarse en configuraciones de Colapinto en algunos Grandes Premios. (Getty)

Es cierto que son rivales en pista, y que las veces que se han encontrado, la escudería ha optado por pedirle a uno de los pilotos -principalmente a Colapinto- que le ceda el lugar a su compañero. Pero eso no quita que Colapinto esté empujando a Gasly a ser mejor. Contra Doohan, el francés estaba cómodo, no se sentía presionado, y hay que reconocer que con Colapinto pasó lo mismo en las primeras carreras.

Publicidad

Publicidad

Ahora la historia es otra, Colapinto está cada vez más a la altura de Gasly, y progresivamente empieza a superarlo en algunos aspectos. Eso empujará al francés a ser mejor y debería ser suficiente motivo para mantenerlo en el auto, especialmente porque su rival por el puesto el Paul Aron, una absoluta incógnita.

Flavio Briatore reconoció que tomará la decisión entre finales de octubre y comienzos de noviembre, y si Colapinto sigue por este camino, la lógica indica que debería ser ratificado como el segundo piloto de Alpine y tener su primera oportunidad real de hacer una temporada completa, con pretemporada incluida, en la Fórmula 1 en 2026.

Pierre Gasly y Franco Colapinto tiene que ser la dupla de Alpine para el 2026 y cada Gran Premio no hace más que reafirmarlo. (Getty)

Publicidad

Publicidad

De no relajarse y continuar por este camino, más allá de los resultados finales de carrera, Colapinto se ganará ese derecho y lo veremos compitiendo un año más en la categoría reina del automovilismo mundial.