Flavio Briatore bajó dos contendientes al asiento de Alpine en 2026 y Franco Colapinto pelea mano a mano con un antiguo rival

La incertidumbre crece, las semanas pasan y el misterio en Alpine empieza a develarse. Cada vez son menos los nombres en carrera y Franco Colapinto sigue firme en la pelea. Ahora, el argentino quedó frente a un escenario decisivo: un mano a mano con nada menos que Paul Aron, piloto de reserva y viejo rival del argentino en sus épocas de F2, por el segundo asiento de la escudería francesa en 2026.

En diálogo con The Race, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, fue quien despejó el panorama y confirmó que ya no hay una lista extensa de candidatos ni sorpresas. “Es entre Franco y Paul”, afirmó sin vueltas, dejando en claro que la definición será interna. Quedaron fuera de carrera nombres como Liam Lawson y Yuki Tsunoda, los cuales sonaron con fuerzas en caso de que Red Bull los liberara, como también cualquier promesa de la Fórmula 2. Semanas atrás el mismo camino siguieron Checho Pérez y Valtteri Bottas, que firmaron con Cadillac.

Así, Briatore, que acaba de extender el contrato de Pierre Gasly hasta 2028, descartó de plano la llegada de pilotos externos. “Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como eso”, sostuvo, fijando además una fecha estimada para la decisión: “Necesito una o dos carreras más para ver, pero honestamente hoy no sé cuál”.

Paul Aron, de 21 años, se ganó su lugar en esta pulseada tras haber manejado el A525 de Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Italia en Monza y acumular experiencia como piloto de reserva en test de neumáticos y en el programa TPC con autos de temporadas anteriores. Su rol como piloto reserva lo mantiene cerca del equipo y con la confianza de los ingenieros.

“Es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Y necesito entender qué es lo mejor para el equipo, ¿sabes?“, reconoció Briatore sobre un viejo conocido que hoy vuelve a cruzarse en el camino de Colapinto, aunque de forma indirecta. En 2024 compartieron la Fórmula 2 y en Monza dejaron una postal inolvidable: el argentino lo superó en la última vuelta para quedarse con su primera pole en la categoría. Ahora buscará repetir la historia en la lucha interna de Alpine.

Paul Aron, el nombre con el que Colapinto pelea mano a mano por el segundo asiento de Alpine (Getty).

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Colapinto superó cada “recorte” de nombres que el equipo fue haciendo en las últimas semanas. Tras un inicio de temporada difícil, supo acomodó y muestra progresión, lo cual Briatore destacó: “Estos jóvenes pilotos llegan al equipo con mucha presión. Es muy difícil gestionar el coche, muy difícil hablar con los ingenieros. Mil personas, una gran responsabilidad, y tal vez algunos pilotos llegaron a la F1 demasiado pronto. Después de seis, siete u ocho carreras, Antonelli fue mejor, y después Bortoleto fue mejor. Luego, Franco es mejor. Necesitamos considerar lo que podemos tener”.

La definición podría llegar tan pronto como en el Gran Premio de Estados Unidos (19/10) en Austin, donde Alpine podría oficializar el nombre que acompañará a Gasly en 2026. De momento, Colapinto tiene la chance de jugar una carta clave: demostrar su talento en pista, con el GP de Azerbaiyán en la mira, mientras que Aron sigue acumulando méritos desde el simulador. La incertidumbre sigue, aunque ambos están en la recta final.

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

Franco Colapinto completó su actividad de día viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán, y si bien no tuvo mayores complicaciones en un circuito difícil, la realidad muestra que el argentino -y Alpine- está muy lejos de los principales puestos: finalizó 19°y 20° en las dos primeras prácticas libres.

Publicidad

Publicidad

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3 : 05:30hs

: 05:30hs Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00hs

ver también Atento Colapinto: Pierre Gasly se la jugó y reveló el piloto ideal de Alpine en la Fórmula 1