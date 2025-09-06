Mientras Franco Colapinto sigue sin saber qué le deparará el futuro para el próximo año, Alpine hizo un anuncio que generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1. En pleno fin de semana de competencia en Monza, Italia, oficializó la renovación de Pierre Gasly hasta 2028.

El piloto francés que llegó a la escudería en 2023 ya tenía asegurado su asiento para 2026, a diferencia del argentino, pero Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, apostó un extender ese vínculo para hacer una planificación a más largo plazo.

“Estoy encantado de confirmar que Pierre Gasly está extendiendo su contrato hasta finales de 2028. Desde que me uní, puedo ver que es un activo inmenso para el equipo y me ha impresionado su actitud, dedicación y talento”, manifestó. Y sin hacer mención a Franco Colapinto, deslizó los primeros desafíos a futuro: “Estamos trabajando increíblemente duro para estar en la mejor posición para 2026, y con Pierre comprometido con el equipo a largo plazo nos pone en un lugar aún mejor”.

A poco de darse a conocer la noticia este sábado, el propio piloto francés se expresó también con un mensaje desde sus redes sociales: “Me emociona anunciar que he extendido mi contrato con el equipo. El futuro se ve mucho más prometedor. Tenemos mucho trabajo por delante, pero confío plenamente en mi equipo para dar el paso que necesitamos para estar en cabeza. Quiero ganar con Alpine, y trabajaremos por ello“, escribió.

En un comunicado que dio a conocer la escudería, Gasly profundizó sobre sus intenciones con el equipo ahora que su continuidad está garantizada más allá de la temporada 2026: “El apoyo y la confianza de Flavio en mí, el compromiso de François Provost con el proyecto de Fórmula 1, así como la gente que tenemos en Enstone, han hecho que esta decisión fuera natural y quiero estar aquí en los próximos años y cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos mundiales. Estamos todos juntos en esto y espero continuar con esta historia tan especial”.

¿Qué pasará con Colapinto?

Sin que Flavio Briatore hiciera referencia alguna a Franco Colapinto al expresar cuáles son las intenciones a futuro de Alpine con la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, el futuro del piloto argentino continúa siendo incierto. Las palabras del propio director ejecutivo referidas a que se habían “apresurado en subirlo” a la Fórmula 1 previo a la carrera en Países Bajos volvieron el panorama poco alentador, aunque luego de la misma dio marcha atrás en su sentencia y elogió su actuación.

Hace menos de una semana, el periodista español Jorge Peiró avanzó detalles auspiciosos para Colapinto, escribiendo en Grada3 que sigue siendo el favorito para continuar siendo compañero de Pierre Gasly el año próximo. “De hecho, por ir más allá, ya ha probado el monoplaza del año que viene en el simulador, al igual que su compañero”, reveló.