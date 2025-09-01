En Italia fueron lapidarios con Lewis Hamilton tras destrozar su Ferrari y una nueva frustración en la Fórmula 1: “Acabado”

En febrero del 2024, Ferrari anunció que contratarían a Lewis Hamilton para la temporada 2025; el siete veces campeón mundial de la Fórmula 1 pasaría de Mercedes a la escudería de Maranello, a sus 40 años, en busca de un nuevo desafío. Pero, hasta el momento, nada ha salido como se esperaba, salvo por una victoria sprint en China.

El británico no sólo no estuvo cerca de ganar ninguna carrera con Ferrari, sino que ni siquiera logró subirse al podio en la más de media temporada que se lleva disputada, sino que sus últimas actuaciones han sido las peores: un P12 en Bélgica y una eliminación en Q1 en Hungría antes del parón veraniego en Europa, y un regreso en Zandvoort donde destruyó su Ferrari al estrellarla contra las protecciones.

Hamilton rompió el auto tras accidentarse en el GP de los Países Bajos.

Hamilton vivió en el GP de los Países Bajos una de sus peores actuaciones, con trompos en prácticamente cada sesión y el choque fue la frutilla del postre para los medios italianos, que criticaron con absoluta crudeza al séptuple campeón del mundo tras la carrera.

“Ferrari está en pedazos. Kimi Antonelli sacó a Charles Leclerc de la pista y Lewis Hamilton fue desastroso; cometió un gran e inusual error“, destacó la Gazzetta dello Sport. “Hamilton fue el peor [piloto] del día. No era capaz de sostener el ritmo de Leclerc”, secuntdó Corriere dello Sport, dos de los medios más importantes del país.

Sin embargo, el más lapidario de todos fue Corriere della Sera, que expresó en su portal: “A pesar de que su fin de semana no estaba yendo del todo mal en Zandvoort, se volvió a quedar corto en el momento que más importaba. Está hambriento, pero con cinco plazas de penalidad para Monza, el sueño ya parece acabado. Su error fue injustificable.”

Penalidad para el Gran Premio de Italia en Monza

Por si no fuera suficiente, las malas noticias continúan para Lewis Hamilton y nuevamente por errores personales; la FIA emitió una sanción para el británico que se extenderá al Gran Premio de Italia, donde tendrá cinco puestos de penalidad en la grilla de salida en Monza.

De acuerdo a la investigación de la FIA, el siete veces campeón del mundo incurrió en dos infracciones durante las vueltas de reconocimiento, en la que ignoró banderas amarillas y también ingresó a la zona del pitlane sin hacer caso a la reducción de velocidad estipulada. Con ello, se lo encontró culpable de violar el Artículo 2.5.5 b, apéndice H, del reglamento de al competición.