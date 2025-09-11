En la previa del GP de Azerbaiyán, Franco Colapinto reveló los 3 circuitos que más desea correr en la Fórmula 1: “Algo bueno puede pasar”

Después del receso por el verano europeo, la Fórmula 1 volvió a la acción con los GP de Países Bajos e Italia y ya dejó el continente porque la próxima fecha es en el Gran Premio de Azerbaiyán. En la previa de dicha jornada, Franco Colapinto rompió el silencio y dejó una frase sobre su propio rendimiento individual que llenó de ilusión a todos los fanáticos de cara al futuro inmediato.

El piloto argentino que representa a Alpine empezó a mostrar mejores señales en esta segunda parte de la temporada pero su monoplaza está claramente por detrás de los autos de sus competidores en cuanto a potencia y velocidad en punta, por lo que tampoco se puede esperar grandes resultados. Sin embargo, ahora dejó abierta una ventana para las siguientes carreras…

En diálogo exclusivo con Fox Sports, el bonaerense reveló dónde podría tener un mejor desempeño personal y no dudó en su respuesta. “México el año pasado fue un buen circuito para Alpine. Si bien tiene una recta muy larga, no hay mucho tiempo para ir a fondo. Hay muy poca carga aerodinámica, vas patinando mucho”, confesó el corredor de la escudería con sede en Francia.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Franco amplió su discurso al respecto. “México y Brasil son carreras que espero, más que nada por los fanáticos y las ganas de ver a los argentinos y a la gente bancando”, manifestó en primer lugar. Pocos segundos más tarde, el oriundo de Pilar agregó más entusiasmo y expresó: “Además con lluvia, algo bueno puede pasar”.

Para completar sus declaraciones en la breve entrevista que realizó, Colapinto destacó un tercer GP que espera con ansias. “Qatar es un circuito que disfruto manejar, con curvas rápidas, que me gustan”, comenzó el piloto albiceleste. “No es lo mejor para nuestro auto pero puede fin de semana que si salen las cosas bien… Así que esperemos que sean tres buenas carreras”, completó.

Cabe resaltar que durante la temporada 2025 Colapinto todavía no sumó puntos para el Campeonato de la Fórmula 1, lo que significa que desde que arribó a Alpine no aportó a la tabla de posiciones. Por eso, la presión cada vez es más grande ya que solamente sumó unidades su compañero Pierre Gasly y el paso de las carreras podría empezar a jugarle en contra al ex Williams Racing.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Práctica libre 1: viernes 19 de septiembre 5:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 19 de septiembre 9:30 AM.

Práctica libre 3: sábado 20 de septiembre 5:30 AM.

Clasificación: sábado 20 de septiembre 09:00 AM

Carrera: domingo 21 de septiembre 08:00 AM.

