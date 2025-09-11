Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

En la previa del GP de Azerbaiyán, Franco Colapinto reveló los 3 circuitos que más desea correr en la Fórmula 1: “Algo bueno puede pasar”

El piloto argentino de Alpine ilusionó a los fanáticos con las carreras en las que podría mejorar mucho su rendimiento individual.

Por Nahuel De Hoz

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
© GettyFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Después del receso por el verano europeo, la Fórmula 1 volvió a la acción con los GP de Países Bajos e Italia y ya dejó el continente porque la próxima fecha es en el Gran Premio de Azerbaiyán. En la previa de dicha jornada, Franco Colapinto rompió el silencio y dejó una frase sobre su propio rendimiento individual que llenó de ilusión a todos los fanáticos de cara al futuro inmediato.

El piloto argentino que representa a Alpine empezó a mostrar mejores señales en esta segunda parte de la temporada pero su monoplaza está claramente por detrás de los autos de sus competidores en cuanto a potencia y velocidad en punta, por lo que tampoco se puede esperar grandes resultados. Sin embargo, ahora dejó abierta una ventana para las siguientes carreras…

En diálogo exclusivo con Fox Sports, el bonaerense reveló dónde podría tener un mejor desempeño personal y no dudó en su respuesta. “México el año pasado fue un buen circuito para Alpine. Si bien tiene una recta muy larga, no hay mucho tiempo para ir a fondo. Hay muy poca carga aerodinámica, vas patinando mucho”, confesó el corredor de la escudería con sede en Francia.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Franco amplió su discurso al respecto. “México y Brasil son carreras que espero, más que nada por los fanáticos y las ganas de ver a los argentinos y a la gente bancando”, manifestó en primer lugar. Pocos segundos más tarde, el oriundo de Pilar agregó más entusiasmo y expresó: “Además con lluvia, algo bueno puede pasar”.

Para completar sus declaraciones en la breve entrevista que realizó, Colapinto destacó un tercer GP que espera con ansias. “Qatar es un circuito que disfruto manejar, con curvas rápidas, que me gustan”, comenzó el piloto albiceleste. “No es lo mejor para nuestro auto pero puede fin de semana que si salen las cosas bien… Así que esperemos que sean tres buenas carreras”, completó.

Publicidad

Cabe resaltar que durante la temporada 2025 Colapinto todavía no sumó puntos para el Campeonato de la Fórmula 1, lo que significa que desde que arribó a Alpine no aportó a la tabla de posiciones. Por eso, la presión cada vez es más grande ya que solamente sumó unidades su compañero Pierre Gasly y el paso de las carreras podría empezar a jugarle en contra al ex Williams Racing.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

  • Práctica libre 1: viernes 19 de septiembre 5:30 AM.
  • Práctica libre 2: viernes 19 de septiembre 9:30 AM.
  • Práctica libre 3: sábado 20 de septiembre 5:30 AM.
  • Clasificación: sábado 20 de septiembre 09:00 AM
  • Carrera: domingo 21 de septiembre 08:00 AM.
Ni Camp Nou ni Montjuic: el estadio de 6.000 espectadores en el que Barcelona hará de local en LaLiga

ver también

Ni Camp Nou ni Montjuic: el estadio de 6.000 espectadores en el que Barcelona hará de local en LaLiga

Más millones que Messi y Cristiano Ronaldo, es miembro de la realeza de un país exótico y pasó por Chelsea: quién es el futbolista más rico de mundo

ver también

Más millones que Messi y Cristiano Ronaldo, es miembro de la realeza de un país exótico y pasó por Chelsea: quién es el futbolista más rico de mundo

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Flavio Briatore reveló el motivo principal por el que Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026
FÓRMULA 1

Flavio Briatore reveló el motivo principal por el que Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026

Al mismo nivel que Gasly: el dato que le permite a Colapinto afianzarse como piloto de Alpine para la F1 2026
FÓRMULA 1

Al mismo nivel que Gasly: el dato que le permite a Colapinto afianzarse como piloto de Alpine para la F1 2026

La Liga de Portugal eligió a Cristiano Ronaldo como el mejor de la historia: "Más allá de las estadísticas"
Fútbol Internacional

La Liga de Portugal eligió a Cristiano Ronaldo como el mejor de la historia: "Más allá de las estadísticas"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo