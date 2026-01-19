En un escenario inédito y con invitados: así presentará Alpine el auto de Colapinto para la Fórmula 1 2026

A pocas semanas de comenzar a competir en el asfalto, la temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza a calentar motores en batallas de impacto mediático a la hora de que cada escudería presente su nuevo monoplaza. En esa búsqueda, Alpine quiere pisar el acelerador y apostó por una puesta en escena cinematográfica que tendrá a Franco Colapinto como protagonista en un entorno que busca patear el tablero.

La cita está marcada en el calendario para este viernes 23 de enero y, lejos del frío de Enstone, el lugar elegido son las aguas del mar Balear, frente a la costa de Barcelona. Es que la revelación del A526 se realizará nada menos que a bordo de un crucero de primer nivel provisto por MSC, socio estratégico de Alpine.

Aunque a bordo de la embarcación no solo estará el coche. En el centro de la escena también aparecerá Colapinto junto a su compañero Pierre Gasly, ambos acompañados por Flavio Briatore, asesor de la escudería, y Steve Nielsen, jefe de equipo. El evento promete exclusividad, con una lista de invitados exclusivos y representantes de los patrocinadores.

Las tres escuderías que se adelantaron a Alpine

La competencia en la presentación de maquinaria se presenta feroz en la F1. La escudería que subió el telón y dejó la vara alta fue Red Bull: sorprendió en Detroit destapando su auto con una avioneta en vuelo. Luego, le siguió Haas, con una presentación formal. Audi y Mercedes, por su parte, harán lo propio este 20 y 22 de enero, en la antesala de que Alpine busque destacarse antes de llegar a las pistas.

En tanto, para Colapinto, el evento de este viernes representará el puntapié inicial de un año en el que aspira a sepultar los fantasmas de la campaña pasada. La apuesta comenzará en un barco y continuará en el asfalto, sector en el que aspira a navegar por aguas calmas, alejado de cualquier turbulencia que lo aleje de sumar puntos.

El calendario de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo.

GP de China: 13-15 de marzo.

GP de Japón: 27-29 de marzo.

GP de Baréin: 10-12 de abril.

GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril.

GP de Miami: 1-3 de mayo.

GP de Canadá: 22-24 de mayo.

GP de Mónaco: 5-7 de junio.

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio.

GP de Austria: 26-28 de junio.

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio.

GP de Bélgica: 17-19 de julio.

GP de Hungría: 24-26 de julio.

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto.

GP de Italia: 4-6 de septiembre.

GP de España: 11-13 de septiembre.

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.

GP de Singapur: 9-11 de octubre.

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.

GP de México: 30 octubre – 1 noviembre.

GP de Brasil: 6-8 de noviembre.

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.

GP de Catar: 27-29 de noviembre.

GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.

