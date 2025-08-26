Es tendencia:
Estos son los lugares todavía disponibles para la F1 2026 tras el anuncio de Checo Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac

Dos lugares más fueron ocupados y son cada vez menos las butacas para asegurarse un lugar en la parrilla en la próxima temporada.

Por Germán Celsan

Quedan sólo seis lugares disponibles en la F1 2026
© Alpine F1 TeamQuedan sólo seis lugares disponibles en la F1 2026

Si bien la confirmación de Sergio Pérez y Valtteri Bottas como nuevos pilotos para Cadillac en la Fórmula 1 2026 es un alivio para Franco Colapinto, puesto que eran dos claros candidatos para ocupar su lugar en Alpine, también es un dolor de cabeza. Y es que cada vez quedan menos lugares disponibles para la próxima temporada.

El mexicano ocupó uno -y el finlandés otro- de los ocho asientos que quedaban sin dueño en la parrilla. Eso significa que ahora tan sólo restan seis lugares sin confirmar, incluyendo el que hoy le pertenece al piloto argentino en la escudería francesa.

Habrá cambios en la parrilla de la Fórmula 1 para el 2026 (F1)

Habrá cambios en la parrilla de la Fórmula 1 para el 2026 (F1)

Los otros lugares son el que hoy tiene Yuki Tsunoda en Red Bull, los dos de Racing Bulls en los que hoy corren Isack Hadjar y Liam Lawson, y los dos de Mercedes, que pertenecen actualmente a George Russell y Kimi Antonelli.

Así está la F1 2026 hasta el momento

  • Alpine: Pierre Gasly / ???
  • Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Audi: Gabriel Bortoleto / Nico Hülkenberg
  • Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas
  • Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc
  • Haas: Ollie Bearman / Esteban Ocon
  • McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  • Mercedes: ??? / ???
  • Racing Bulls: ??? / ???
  • Red Bull Racing: Max Verstappen / ???
  • Williams F1 Team: Alex Albon / Carlos Sainz

En términos lógicos, tanto Russell como Antonelli deberían renovar con Mercedes, mientras que Isack Hadjar también debería haber sido capaz de asegurarse un lugar ya sea junto a Verstappen o, cuanto menos, en Racing Bulls, tras lo mostrado hasta el momento.

La realidad es que los futuros más inciertos son los de Franco Colapinto, Yuki Tsunoda y Liam Lawson. El argentino tiene contrato hasta final de temporada y debe empezar a sumar para Alpine, mientras que Red Bull tiene a Arvid Lindblad con intenciones de subir a la Fórmula 1 y eso pondría en jaque el futuro tanto del japonés como del neozelandés.

Arvid Lindblad se postula para correr en Red Bull y pone en riesgo el futuro de los pilotos actuales (Getty)

Arvid Lindblad se postula para correr en Red Bull y pone en riesgo el futuro de los pilotos actuales (Getty)

En cualquier caso, queda media temporada por delante para descubrir cómo se desarrollará el mercado y cómo se definirá la lista definitiva de pilotos que formen parte de la plantilla en el 2026.

