El poderoso espaldarazo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil y su inminente renovación en Alpine

El Gran Premio de Brasil marcará la próxima cita del calendario de la Fórmula 1 y, en la antesala de un fin de semana clave, Franco Colapinto comenzó la semana con el pie derecho. El piloto argentino, que volverá a decir presente en el circuito de Interlagos, recibió un inesperado pero fuerte guiño por parte de la categoría en medio de los rumores sobre su continuidad con Alpine para 2026.

Es que, mientras el anuncio oficial de su renovación parece inminente y todo indica que ocurriría esta semana, la Fórmula 1 eligió a Colapinto como uno de los tres rostros para promocionar el Gran Premio de Brasil.

Como suele hacer cada lunes previo a una carrera, la categoría lanzó un póster a través de su cuenta oficial, esta vez anunciando la única parada del año en territorio sudamericano. Y la sorpresa fue que el piloto argentino aparece junto al local Gabriel Bortoletto, de Sauber, y nada menos que Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo.

Si bien la elección puede justificarse en parte por su condición de sudamericano, no resulta menor que ocurre en una semana vital para el pilarense, donde se especula con la oficialización de su continuidad con Alpine y mientras atraviesa su mejor momento de la temporada. Este espaldarazo de la organización potencia la expectativa de un anuncio que coronaría su gran desempeño en el equipo.

Con Colapinto presente, el póster de la F1 para anunciar el GP de Brasil (@F1).

El gesto llega, además, en una semana en la que el pilarense se prepara para correr frente al público sudamericano, donde podría recibir las mayores muestras de cariño de cientos de fanáticos en el Autódromo de Interlagos.

De todas formas, los números también respaldan el entusiasmo. Más allá de haber finalizado 16° en el último Gran Premio de México, una posición detrás de Gasly, un estudio demostró que el argentino logró ser más rápido que su compañero en 9 de las 11 carreras que ambos compartieron pista. Un rendimiento que explica por qué su continuidad dentro de Alpine parece cuestión de tiempo.

Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil

Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

