Franco Colapinto arrancó con el pie derecho su fin de semana en Austria: terminó 8° en la FP1

Comenzó la acción en el Red Bull Ring de cara al Gran Premio de Austria. La jornada comenzó con la primera práctica libre, que tuvo a Andrea Kimi Antonelli como el piloto más rápido y a Franco Colapinto finalizando en el 8° lugar, superando a Pierre Gasly.
El argentino, que viene sumando puntos para Alpine en las últimas carreras, completó su mejor vuelta en 1:08.962, con neumáticos blandos. Su compañero de equipo giró en 1:09.546 y finalizó en el 14° lugar.
Antonelli lideró la sesión de principio a fin, siendo el más veloz con una vuelta en 1:07.796. Por detrás suyo quedó George Russell, girando en 1:07.836 y más atrás apareció Oscar Piastri, cronometrando 1:07.913.
Cabe remarcar que esta FP1 contó con la presencia de varios rookies en diferentes escuderías: Dino Beganovic se subió a la Ferrari de Charles Leclerc, Ayumu Iwasa pilotó el RB de Liam Lawson, Ryo Hirakawa condujo el Haas de Esteban Ocono, Luke Browning reemplazó a Carlos Sainz en su Williams, Jak Crawford, estuvo a bordo del Aston Martin de Lance Stroll y Paul Aron fue al Audi de Gabriel Bortoleto.
Posiciones finales de la FP1 de Austria
- Kimi Antonelli (Mercedes): 1:07.796
- George Russell (Mercedes): 1:07.836
- Oscar Piastri (McLaren): 1:07.913
- Max Verstappen (Red Bull): 1:08.077
- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:08.461
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:08.726
- Lando Norris (McLaren): 1:08.873
- Franco Colapinto (Alpine): 1:08.962
- Dino Beganovic (Ferrari): 1:09.054
- Oliver Bearman (Haas): 1:09.071
- Nico Hulkenberg (Audi): 1:09.165
- Isack Hadjar (Red Bull): 1:09.481
- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:09.521
- Pierre Gasly (Alpine): 1:09.546
- Ayumu Iwasa (Racing Bulls): 1:09.637
- Alexander Albon (Williams): 1:09.644
- Paul Aron (Audi): 1:09.646
- Luke Browning (Williams): 1:09.979
- Ryo Hirakawa (Aston Martin): 1:10.483
- Jak Crawford (Aston Martin): 1:11.202
- Sergio Perez (Cadillac): 1:11.283
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1:11.333
Los horarios del Gran Premio de Austria
VIERNES 26 DE JUNIO
- Entrenamientos libres 2: 12:00hs
SÁBADO 27 DE JUNIO
- Entrenamientos libres 3: 07:30hs
- Clasificación: 11:00hs
DOMINGO 28 DE JUNIO
- Gran Premio de Austria: 10:00hs