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Fórmula 1

Franco Colapinto arrancó con el pie derecho su fin de semana en Austria: terminó 8° en la FP1

El argentino estuvo más de medio segundo por delante de Gasly. Seis rookies dijeron presente en la primera tanda de entrenamientos libres.

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© Getty Images2283397999

Comenzó la acción en el Red Bull Ring de cara al Gran Premio de Austria. La jornada comenzó con la primera práctica libre, que tuvo a Andrea Kimi Antonelli como el piloto más rápido y a Franco Colapinto finalizando en el 8° lugar, superando a Pierre Gasly.

El argentino, que viene sumando puntos para Alpine en las últimas carreras, completó su mejor vuelta en 1:08.962, con neumáticos blandos. Su compañero de equipo giró en 1:09.546 y finalizó en el 14° lugar.

Antonelli lideró la sesión de principio a fin, siendo el más veloz con una vuelta en 1:07.796. Por detrás suyo quedó George Russell, girando en 1:07.836 y más atrás apareció Oscar Piastri, cronometrando 1:07.913.

Cabe remarcar que esta FP1 contó con la presencia de varios rookies en diferentes escuderías: Dino Beganovic se subió a la Ferrari de Charles Leclerc, Ayumu Iwasa pilotó el RB de Liam Lawson, Ryo Hirakawa condujo el Haas de Esteban Ocono, Luke Browning reemplazó a Carlos Sainz en su Williams, Jak Crawford, estuvo a bordo del Aston Martin de Lance Stroll y Paul Aron fue al Audi de Gabriel Bortoleto.

Posiciones finales de la FP1 de Austria

  1. Kimi Antonelli (Mercedes): 1:07.796
  2. George Russell (Mercedes): 1:07.836
  3. Oscar Piastri (McLaren): 1:07.913
  4. Max Verstappen (Red Bull): 1:08.077
  5. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:08.461
  6. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:08.726
  7. Lando Norris (McLaren): 1:08.873
  8. Franco Colapinto (Alpine): 1:08.962
  9. Dino Beganovic (Ferrari): 1:09.054
  10. Oliver Bearman (Haas): 1:09.071
  11. Nico Hulkenberg (Audi): 1:09.165
  12. Isack Hadjar (Red Bull): 1:09.481
  13. Valtteri Bottas (Cadillac): 1:09.521
  14. Pierre Gasly (Alpine): 1:09.546
  15. Ayumu Iwasa (Racing Bulls): 1:09.637
  16. Alexander Albon (Williams): 1:09.644
  17. Paul Aron (Audi): 1:09.646
  18. Luke Browning (Williams): 1:09.979
  19. Ryo Hirakawa (Aston Martin): 1:10.483
  20. Jak Crawford (Aston Martin): 1:11.202
  21. Sergio Perez (Cadillac): 1:11.283
  22. Fernando Alonso (Aston Martin): 1:11.333

Los horarios del Gran Premio de Austria

VIERNES 26 DE JUNIO

  • Entrenamientos libres 2: 12:00hs

SÁBADO 27 DE JUNIO

  • Entrenamientos libres 3: 07:30hs
  • Clasificación: 11:00hs

DOMINGO 28 DE JUNIO

  • Gran Premio de Austria: 10:00hs
Joaquín Alis
Joaquín Alis
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