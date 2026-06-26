Franco Colapinto arrancó con el pie derecho su fin de semana en Austria: terminó 8° en la FP1

El argentino estuvo más de medio segundo por delante de Gasly. Seis rookies dijeron presente en la primera tanda de entrenamientos libres.

Comenzó la acción en el Red Bull Ring de cara al Gran Premio de Austria. La jornada comenzó con la primera práctica libre, que tuvo a Andrea Kimi Antonelli como el piloto más rápido y a Franco Colapinto finalizando en el 8° lugar, superando a Pierre Gasly.

El argentino, que viene sumando puntos para Alpine en las últimas carreras, completó su mejor vuelta en 1:08.962, con neumáticos blandos. Su compañero de equipo giró en 1:09.546 y finalizó en el 14° lugar.

Antonelli lideró la sesión de principio a fin, siendo el más veloz con una vuelta en 1:07.796. Por detrás suyo quedó George Russell, girando en 1:07.836 y más atrás apareció Oscar Piastri, cronometrando 1:07.913.

Cabe remarcar que esta FP1 contó con la presencia de varios rookies en diferentes escuderías: Dino Beganovic se subió a la Ferrari de Charles Leclerc, Ayumu Iwasa pilotó el RB de Liam Lawson, Ryo Hirakawa condujo el Haas de Esteban Ocono, Luke Browning reemplazó a Carlos Sainz en su Williams, Jak Crawford, estuvo a bordo del Aston Martin de Lance Stroll y Paul Aron fue al Audi de Gabriel Bortoleto.

Posiciones finales de la FP1 de Austria

Kimi Antonelli (Mercedes): 1:07.796 George Russell (Mercedes): 1:07.836 Oscar Piastri (McLaren): 1:07.913 Max Verstappen (Red Bull): 1:08.077 Lewis Hamilton (Ferrari): 1:08.461 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:08.726 Lando Norris (McLaren): 1:08.873 Franco Colapinto (Alpine): 1:08.962 Dino Beganovic (Ferrari): 1:09.054 Oliver Bearman (Haas): 1:09.071 Nico Hulkenberg (Audi): 1:09.165 Isack Hadjar (Red Bull): 1:09.481 Valtteri Bottas (Cadillac): 1:09.521 Pierre Gasly (Alpine): 1:09.546 Ayumu Iwasa (Racing Bulls): 1:09.637 Alexander Albon (Williams): 1:09.644 Paul Aron (Audi): 1:09.646 Luke Browning (Williams): 1:09.979 Ryo Hirakawa (Aston Martin): 1:10.483 Jak Crawford (Aston Martin): 1:11.202 Sergio Perez (Cadillac): 1:11.283 Fernando Alonso (Aston Martin): 1:11.333

Los horarios del Gran Premio de Austria

VIERNES 26 DE JUNIO

Entrenamientos libres 2: 12:00hs

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SÁBADO 27 DE JUNIO

Entrenamientos libres 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

DOMINGO 28 DE JUNIO