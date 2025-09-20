Colapinto sigue creciendo en Bakú: quedó 15° en la FP3 y volvió a superar a Pierre Gasly

Se terminaron los ensayos en Bakú. La jornada del sábado comenzó con la tercera práctica libre de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, con un Franco Colapinto que quedó en la 15° posición y que ya se prepara para la clasificación dentro de unas horas.

En una sesión que comenzó con Oliver Bearman girando solo durante varios minutos, el argentino se hizo desear para saltar hacia la pista con su A525. Recién después de los primeros 15′ se pudo ver al ex Williams manejando su monoplaza, siendo uno de los pocos que salió con neumáticos duros.

Lo mejor de Franco llegó en los últimos 10′, cuando se calzó las gomas blandas para hacer el simulacro de clasificación. El oriundo de Pilar hizo una gran vuelta en los minutos finales de la sesión, que le permitió quedar medio segundo por delante de Pierre Gasly y ubicarse 15°.

El más rápido volvió a ser Lando Norris, que buscará junto con Oscar Piastri asegurar el Campeonato de Constructores este mismo fin de semana. El británico giró en 1:41.223. Inmediatamente detrás suyo quedaron Max Verstappen y el otro McLaren.

Posiciones finales de la FP3

Lando Norris (McLaren) – 1:41.223 Max Verstappen (Red Bull) – 1:41.445 Oscar Piastri (McLaren) – 1:41.477 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:41.499 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:41.876 George Russell (Mercedes) – 1:41.964 Alexander Albon (Williams) – 1:41.983 Oliver Bearman (Haas) – 1:41.985 Liam Lawson (RB) – 1:42.146 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:42.209 Isack Hadjar (RB) – 1:42.267 Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:42.428 Carlos Sainz (Williams) – 1:42.486 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:42.591 Franco Colapinto (Alpine) – 1:42.789 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:42.840 Esteban Ocon (Haas) – 1:42.868 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:43.060 Pierre Gasly (Alpine) – 1:43.322 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:43.350

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

Sábado 20 de septiembre

Clasificación: 09:00hs

Publicidad

Publicidad

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00hs

Horarios Argentina

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

ver también Qué necesita McLaren para que Lando Norris y Oscar Piastri ganen el campeonato de constructores de la F1 en el GP de Bakú