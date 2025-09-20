Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Colapinto sigue creciendo en Bakú: quedó 15° en la FP3 y volvió a superar a Pierre Gasly

El argentino hizo su mejor vuelta del fin de semana en una sesión liderada por Lando Norris. A las 9, la clasificación.

Por Joaquín Alis

Colapinto sigue creciendo en Bakú: quedó 15° en la FP3 y volvió a superar a Pierre Gasly
© Getty ImagesColapinto sigue creciendo en Bakú: quedó 15° en la FP3 y volvió a superar a Pierre Gasly

Se terminaron los ensayos en Bakú. La jornada del sábado comenzó con la tercera práctica libre de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, con un Franco Colapinto que quedó en la 15° posición y que ya se prepara para la clasificación dentro de unas horas.

En una sesión que comenzó con Oliver Bearman girando solo durante varios minutos, el argentino se hizo desear para saltar hacia la pista con su A525. Recién después de los primeros 15′ se pudo ver al ex Williams manejando su monoplaza, siendo uno de los pocos que salió con neumáticos duros.

Lo mejor de Franco llegó en los últimos 10′, cuando se calzó las gomas blandas para hacer el simulacro de clasificación. El oriundo de Pilar hizo una gran vuelta en los minutos finales de la sesión, que le permitió quedar medio segundo por delante de Pierre Gasly y ubicarse 15°.

El más rápido volvió a ser Lando Norris, que buscará junto con Oscar Piastri asegurar el Campeonato de Constructores este mismo fin de semana. El británico giró en 1:41.223. Inmediatamente detrás suyo quedaron Max Verstappen y el otro McLaren.

Posiciones finales de la FP3

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:41.223
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 1:41.445
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 1:41.477
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:41.499
  5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:41.876
  6. George Russell (Mercedes) – 1:41.964
  7. Alexander Albon (Williams) – 1:41.983
  8. Oliver Bearman (Haas) – 1:41.985
  9. Liam Lawson (RB) – 1:42.146
  10. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:42.209
  11. Isack Hadjar (RB) – 1:42.267
  12. Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:42.428
  13. Carlos Sainz (Williams) – 1:42.486
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:42.591
  15. Franco Colapinto (Alpine) – 1:42.789
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:42.840
  17. Esteban Ocon (Haas) – 1:42.868
  18. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:43.060
  19. Pierre Gasly (Alpine) – 1:43.322
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:43.350

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

Sábado 20 de septiembre

  • Clasificación: 09:00hs
Publicidad

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 08:00hs

Horarios Argentina

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

Qué necesita McLaren para que Lando Norris y Oscar Piastri ganen el campeonato de constructores de la F1 en el GP de Bakú

ver también

Qué necesita McLaren para que Lando Norris y Oscar Piastri ganen el campeonato de constructores de la F1 en el GP de Bakú

Flavio Briatore bajó dos contendientes al asiento de Alpine en 2026 y Franco Colapinto pelea mano a mano con un antiguo rival

ver también

Flavio Briatore bajó dos contendientes al asiento de Alpine en 2026 y Franco Colapinto pelea mano a mano con un antiguo rival

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Horacio Elizondo y el VAR, el Superclásico y el peor insulto que recibió: "El árbitro tiene una estructura psicológica sadomasoquista"
Entrevista

Horacio Elizondo y el VAR, el Superclásico y el peor insulto que recibió: "El árbitro tiene una estructura psicológica sadomasoquista"

Carlos Sainz, hincha de Real Madrid, sorprendió al mundo con su elección para el Balón de Oro 2025: “No hay que ser extremista”
Fútbol europeo

Carlos Sainz, hincha de Real Madrid, sorprendió al mundo con su elección para el Balón de Oro 2025: “No hay que ser extremista”

Con una duda, la probable formación de Boca ante Central Córdoba
Boca Juniors

Con una duda, la probable formación de Boca ante Central Córdoba

La tajante respuesta de Alcaraz sobre si siente presión por superar a Federer, Nadal y Djokovic: “Es todo lo que intento hacer”
Tenis

La tajante respuesta de Alcaraz sobre si siente presión por superar a Federer, Nadal y Djokovic: “Es todo lo que intento hacer”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo