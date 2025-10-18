Es tendencia:
Minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Austin de la Fórmula 1: bandera roja por fuerte accidente de Hadjar

Con Franco Colapinto, la acción en vivo de la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto en la clasificación del GP de Austin
© X/DailyColapintoFranco Colapinto en la clasificación del GP de Austin

Luego de superar el caos que significó la carrera sprint, en la que terminó en el puesto 14 de los 15 que lograron completar la prueba, Franco Colapinto se enfrenta ahora a la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, de cara a lo que será la carrera del domingo en el Circuito de las Américas.

La realidad es que hay un antecedente inmediato, con la clasificación sprint del viernes, aunque dicha prueba resultó un tanto desprolija, con pilotos que ni siquiera fueron capaces de abrir vuelta rápida sobre el final de la SQ1 por el limitado tiempo y la amplitud del circuito.

Colapinto fue 17 ayer en la clasificación sprint, aunque Pierre Gasly logró meter el otro Alpine en el puesto 13 para la competencia de hoy, por lo que hay algo de margen para poder pensar en una Q2 en este sábado. Eso sí, Colapinto deberá ajustar varias cosas porque el ritmo de hoy del A525 fue bastante pobre.

Minuto a minuto de la clasificación del GP de Austin

18:14 – Ahora sí, nuevamente corre el reloj y continúa la Q1 con normalidad. Ya sin Isack Hadjar, los cuatro peores tiempos quedarán eliminados y no avanzarán a Q2.

18:10 – Los pilotos salen a la calle de boxes. La sesión se reiniciará a las 18:14 con el tiempo restante. Ahora todas las estrategias cambiarán ya que ningún piloto llegó a marcar tiempo y quedan tres minutos menos de lo inicial.

18:05 – Isack Hadjar perdió la cola del auto en las curvas rápidas, trompeó fuera de control y pegó contra las protecciones.

Tweet placeholder

18:03 – Bandera roja en la Q1 con 14:51 restante. Isack Hadjar terminó estrellado contra las barreras protectoras en la curva 6.

18:00 – En marcha la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos. Serán 18 minutos en la Q1, a diferencia de los 12 que hubo ayer en la misma sesion pero para la sprint.

17:55 – Lando Norris y Oscar Piastri, a bordo de los MCL39, aunque los ingenieros siguen trabajando en la parte trasera de los autos. Mientras tanto, varios pilotos ya salieron a la calle de boxes, a la espera de que el semáforo se ponga en verde y de inicio la tanda.

17:50 – En Aston Martin también siguen trabajando en los autos. El de Alonso, faltando 10 minutos, todavía no está listo.

Aston Martin, a contrarreloj con el auto de Alonso.

Aston Martin, a contrarreloj con el auto de Alonso.

17:45 – Últimos quince minutos antes del comienzo de la qualy, ya comienzan los preparativos de los pilotos, con activaciones y entradas en calor previo a meteerse a los autos y entrar a pista.

17:30 – A media hora de la clasificación, sigue el trabajo en el box de McLaren, con la parte trasera de los coches de Lando Norris y Oscar Piastri como las más afectadas.

El trabajo en el box de McLaren.

El trabajo en el box de McLaren.

17:20 – Max Verstappen ganó la qualy sprint y también la carrera sprint, recortó diferencias en el campeonato y sigue con chances. Sin embargo, reconoció que no está de todo conforme con el funcionamiento del auto este fin de semana.

17:10 – Mientras el incidente de la primera curva quedó sin sanciones ni responsables directos, los comisarios sí actuaron con la maniobra de Lance Stroll, que lo dejó a él y a Esteban Ocon fuera de carrera. El canadiense fue sancionado y recibirá cinco puestos de recargo en la parrilla del Gran Premio de Estados Unidos, de acuerdo a la posición que consiga en la clasificación.

Stroll provocó el DNF de Ocon y el suyo propio.

Stroll provocó el DNF de Ocon y el suyo propio.

17:05 – McLaren y Aston Martin trabajan sin cesar desde el final de la sprint en la refacción de sus dos autos, ya que Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso y Lance Stroll tuvieron golpes en carrera y no pudieron terminar la competencia. También Esteban Ocon, con el Haas.

17:00 – En exactamente 60 minutos se pondrá en marcha la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos.

germán celsan
Germán Celsan

