La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya es historia, con Lando Norris como flamante campeón y McLaren como mejor escudería a lo largo de las últimas dos campañas. Ante esta realidad, en Red Bull ya comenzaron a tomar medidas y una de las más drásticas fue anunciada en la mañana de este martes, con la salida de Helmut Marko de la escudería.

El octogenario ex piloto formó parte de Red Bull durante sus 20 años en la Fórmula 1, y dio el presente en 417 Grandes Premios, que se tradujeron en 6 campeonatos de constructores y 8 campeonatos de pilotos (4 de Vettel y 4 de Verstappen).

Helmut Marko fue clave en Red Bull durante 20 años. (Getty)

“Es una triste noticia que Helmut no deje. Ha sido una parte integral de nuestro equipo y programa deportivo por más de dos décadas. Eso implica que este es el final de un capítulo remarcable. Su partida dejará un vacío, lo extrañaremos mucho”, destacó Laurent Mekies, actual jefe de equipo dentro de Red Bull.

Por su parte, Helmut Marko hizo sus propias declaraciones, donde expresó que se trata del “momento correcto desde lo personal para cerrar este largo, intenso y exitoso capítulo“, dejando claro que fue una decisión propia y no por parte de la escudería, a pesar de los rumores que señalaban que el austríaco había cometido un error grave que propició su salida.

Rumor: Helmut Marko fichó un piloto sin aprobación de la directiva

De acuerdo a medios neerlandeses, la salida de Helmut Marko estaría vinculada a la decisión que tomó el austríaco de fichar a Alex Dunne -quien quedó libre de McLaren- sin la aprobación de la directiva de Red Bull, especialmente del gerente Oliver Mintzlaff.

Esto habría pasado unos meses después de la contratación de Arvin Lindblad, y habría provocado una “furiosa reacción” por parte de la directiva de la escudería. “A Marko se le ordenó que diera de baja el contrato inmediatamente, Dunne nunca fue presentado como piloto de Red Bull y se le tuvo que pagar una enorme suma de cientos de miles en concepto de rescisión“.

El fichaje fantasma de Alex Dunne habría resquebrajado la relación de Marko y la directiva. (Getty)

Desde entonces, la relación de Helmut Marko con las altas esferas de Red Bull no sería la misma, y con la partida de Christian Horner, de los principales ingenieros del auto y la derrota ante McLaren en este 2025, todo se alineó para la decisión tomada de que el austríaco termine su vínculo con la escudería.

