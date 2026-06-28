Franco Colapinto explicó el problema en la largada del GP de Austria: “Se quedó parado el auto”

Franco Colapinto completó una carrera sumamente dura para él en el Red Bull Ring. Al argentino se le complicó el Gran Premio de Austria desde la clasificación del sábado, que lo llevó a largar 16 la carrera principal, y que luego de una primera mala vuelta, se vio obligado a luchar desde atrás para terminar 15.

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Una vez completada su actuación ante el calor de más de 50º en pista que hubo en Spielberg, Colapinto habló con la prensa y dio sus impresiones de la carrera, incluyendo una explicación de lo sucedido en los metros iniciales, donde cayó al fondo de la clasificación.

El Alpine se quedó entremezclado con los Williams y Aston Martin, extrañamente. (Getty)

“No me tocó nadie. Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. Después salí de la curva 1 y me volví a quedar sin potencia, me pasaron todos, quedé 22. No sé que pasó, no teníamos boost”, reconoció Franco en diálogo con la prensa.

“Fue un fin de semana difícil con el motor, con la parte eléctrica, que costó más que otros fines de semana, hay que entender el por qué. La largada es nuestro fuerte, siempre largamos bien, y hoy traccioné bien, tuve buenos primeros metros y después se quedó parado el auto“, continuó explicando el piloto argentino.

“Hay que entender un poco qué pasa con las largadas que no salen. Igualmente fue un día muy malo, sin ningún tipo de ritmo, patinando mucho, muy lento, me quedé atrás de los Williams, era muy difícil pasar con el mismo deployment de motor”, valoró Colapinto. “Fue una carrera larga y dura, las gomas de atrás no aguantaban, hay que mejorar en Silverstone”, concluyó.

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"LARGUÉ Y ME QUEDÉ SIN POTENCIA". Franco Colapinto se refirió a la mala largada que sufrió en el #AustrianGP y confía en llegar en mejores condiciones a Silverstone.



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Pierre Gasly compartió las sensaciones de Colapinto

Gasly tampoco logró meterse en los puntos y deambuló en tierra de nadie toda la carrera con el Alpine, algo que no le gustó para nada. “No estuvimos cerca, para nada. Destruimos los neumáticos, el balance no era bueno, el auto era muy difícil de manejar. Fue el día más duro de la temporada, tenemos mucho que analizar, esperábamos ser mejores hoy, terminó siendo preocupante”, expresó el francés luego del Gran Premio.

“Pensé que el calor nos iba a jugar a favor por lo que pasó en Barcelona, por eso era optimista para hoy. Pero no teníamos potencia en la recta, fuimos lentos, no tuvimos ritmo. No hay mucho tiempo para la próxima carrera pero esperamos mejorar”, agregó.

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Resultados del Gran Premio de Austria

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (RB) Arvid Lindblad (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hulkenberg (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Ollie Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF – Lance Stroll (Aston Martin)

DNF -Carlos Sainz (Williams)

DNF -Sergio Pérez (Cadillac)

DNF -Valtteri Bottas (Cadillac)

Cuando es la próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1

La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico escenario de Silverstone. La carrera está pactada para el fin de semana del 3, 4 y 5 de julio, y será de estilo habitual, con tres tandas de entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.