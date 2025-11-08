Franco Colapinto lamentó su accidente en la Sprint de Interlagos y puso en duda llegar a la qualy: “Bastantes daños”

Franco Colapinto vive un fin de semana de emociones encontradas en San Pablo. El pasado viernes se confirmó que será piloto de Alpine en 2026, pero este sábado no la pasó nada bien en la Sprint en Interlagos. El argentino tuvo un accidente en la sexta vuelta y quedó en duda su participación en la qualy de esta misma tarde, la cual comenzará a partir de las 15 horas.

Las condiciones del tiempo no eran las ideales en San Pablo. Había llovido, la pista tenía partes mojadas y otras secas, lo mismo sucedía con los pianos. En la sexta vuelta, en la misma curva, tanto Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Franco Colapinto salieron de pista y la organización decidió detener la carrera con una bandera roja. El alemán pudo seguir compitiendo, mientras que Piastri y Colapinto no.

¿Qué dijo Colapinto tras el accidente en la Sprint de Interlagos?

En diálogo con Juan Fossaroli, Franco Colapinto afirmó: “Una pena. Todavía no entiendo por qué perdí el auto. Creo que había agua. De una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay bastantes daños, ojalá que puedan arreglar el auto. Intentaré volver más fuerte. Varios se fueron ahí. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra”.

¿Cuándo es la qualy y qué pasa si Colapinto no llega?

Los mecánicos de Alpine trabajan incansablemente con el auto de Franco Colapinto para que llegue de la mejor manera a la clasificación para el Gran Premio de Brasil, que se correrá el próximo domingo. Se estima que van a llegar en condiciones y el argentino dirá presente esta tarde, aunque también existe la posibilidad que no pueda estar y, en caso de ser así, deberá largar último. La qualy será este sábado a partir de las 15 horas.

