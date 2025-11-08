Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Franco Colapinto lamentó su accidente en la Sprint de Interlagos y puso en duda llegar a la qualy: “Bastantes daños”

El argentino sufrió un duro accidente en una pista mojada, debió abandonar en la sexta vuelta y no sabe si llegará a la clasificación.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto
© GettyFranco Colapinto

Franco Colapinto vive un fin de semana de emociones encontradas en San Pablo. El pasado viernes se confirmó que será piloto de Alpine en 2026, pero este sábado no la pasó nada bien en la Sprint en Interlagos. El argentino tuvo un accidente en la sexta vuelta y quedó en duda su participación en la qualy de esta misma tarde, la cual comenzará a partir de las 15 horas.

Las condiciones del tiempo no eran las ideales en San Pablo. Había llovido, la pista tenía partes mojadas y otras secas, lo mismo sucedía con los pianos. En la sexta vuelta, en la misma curva, tanto Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Franco Colapinto salieron de pista y la organización decidió detener la carrera con una bandera roja. El alemán pudo seguir compitiendo, mientras que Piastri y Colapinto no.

¿Qué dijo Colapinto tras el accidente en la Sprint de Interlagos?

En diálogo con Juan Fossaroli, Franco Colapinto afirmó: “Una pena. Todavía no entiendo por qué perdí el auto. Creo que había agua. De una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay bastantes daños, ojalá que puedan arreglar el auto. Intentaré volver más fuerte. Varios se fueron ahí. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra”.

Franco Colapinto en la Sprint. (Foto: Getty).

Franco Colapinto en la Sprint. (Foto: Getty).

¿Cuándo es la qualy y qué pasa si Colapinto no llega?

Los mecánicos de Alpine trabajan incansablemente con el auto de Franco Colapinto para que llegue de la mejor manera a la clasificación para el Gran Premio de Brasil, que se correrá el próximo domingo. Se estima que van a llegar en condiciones y el argentino dirá presente esta tarde, aunque también existe la posibilidad que no pueda estar y, en caso de ser así, deberá largar último. La qualy será este sábado a partir de las 15 horas.

Así fue el durísimo accidente de Franco Colapinto que causó bandera roja en la carrera sprint del GP de Brasil

ver también

Así fue el durísimo accidente de Franco Colapinto que causó bandera roja en la carrera sprint del GP de Brasil

DATOS CLAVE

  • El piloto argentino Franco Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026.
  • Franco Colapinto sufrió un accidente en la sexta vuelta de la Sprint en Interlagos en el Gran Premio de Brasil.
  • La clasificación (Qualy) para el Gran Premio de Brasil se realizará este sábado a partir de las 15 horas.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
El jugador de Boca que Claudio Úbeda eligió para hacerle marca personal a Juanfer Quintero ante River
Boca Juniors

El jugador de Boca que Claudio Úbeda eligió para hacerle marca personal a Juanfer Quintero ante River

Mientras define la formación de River para el Superclásico, la gran noticia que recibió Gallardo
River Plate

Mientras define la formación de River para el Superclásico, la gran noticia que recibió Gallardo

Boca hoy: la formación para el Superclásico, los convocados de Úbeda, la situación de Alan Velasco y más
Boca Juniors

Boca hoy: la formación para el Superclásico, los convocados de Úbeda, la situación de Alan Velasco y más

Con Montiel y Driussi recuperados, los convocados de River para el Superclásico ante Boca
River Plate

Con Montiel y Driussi recuperados, los convocados de River para el Superclásico ante Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo