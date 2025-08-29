Es tendencia:
Franco Colapinto se metió en el Top Ten en la FP2 del Gran Premio de los Países Bajos

El argentino tuvo buenas sensaciones en el cierre de una accidentada jornada de viernes, que tuvo tres banderas rojas en la FP2.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto fue noveno en la FP2 de los Países Bajos
Franco Colapinto fue noveno en la FP2 de los Países Bajos

En la que muy posiblemente haya sido la mejor sesión de entrenamientos libres desde que corre para Alpine, Franco Colapinto se quedó con el noveno mejor tiempo en la FP2 del Gran Premio de los Países Bajos. Un gran resultado para el argentino en el A525, que ejecutó a la perfección el plan de trabajo de la escudería a pesar de tener que ajustar los planes por las detenciones de la tanda.

La FP2 fue una accidentada sesión, que inició con la bandera roja por el accidente de Lance Stroll, que destruyó el Aston Martin contra las protecciones. Posteriormente, Isack Hadjar reportó problemas de potencia en su RB, no logró llegar a la calle de boxes y la prueba se volvió a detener. Finalmente, Alex Albon se golpeó contra las barreras en la curva 1 y no pudo continuar la prueba. Eso provocó la tercera de las detenciones con bandera roja.

Volviendo a Franco Colapinto, el argentino logró dar 13 vueltas al Circuito de Zandvoort, y fue uno de los pilotos que pudo poner neumáticos blandos para hacer una vuelta de clasificación. Con dicho compuesto registró un tiempo de 1:10.957s, válido para ser la novena vuelta más rápida, a +1.067 de Lando Norris, que volvió a liderar las pruebas con su McLaren.

Colapinto mejoró considerablemente con respecto a la primera tanda, donde hizo otro plan de trabajo y quedó en el puesto 18, considerando su mejor vuelta. Pierre Gasly, en esta ocasión, no utilizó el compuesto de neumáticos blandos y fue penúltimo en los tiempos.

Los mejores tiempos de la FP2

  1. Lando Norris – McLaren – 1:09.890
  2. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:09.977 (+0.087)
  3. Oscar Piastri – McLaren – 1:09.979 (+0.089)
  4. George Russell – Mercedes – 1:10.274 (+0.384)
  5. Max Verstappen – Red Bull – 1:10.478 (+0.588)
  6. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:10.738 (+0.848)
  7. Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:10.795 (+0.905)
  8. Charles Leclerc – Ferrari – 1:10.834 (+0.944)
  9. Franco Colapinto – Alpine – 1:10.957 (+1.067)
  10. Nico Hulkenberg – Stake – 1:11.080 (+1.190)
  11. Oliver Bearman – Haas – 1:11.113 (+1.223)
  12. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:11.185 (+1.295)
  13. Gabriel Bortoleto – Stake – 1:11.320 (+1.430)
  14. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:11.339 (+1.449)
  15. Esteban Ocon – Haas – 1:11.361 (+1.471)
  16. Carlos Sainz – Williams – 1:11.682 (+1.792)
  17. Alexander Albon – Williams – 1:11.756 (+1.866)
  18. Lance Stroll – Aston Martin – 1:11.975 (+2.085)
  19. Pierre Gasly – Alpine – 1:12.122 (+2.232)
  20. Isack Hadjar – Racing Bulls – Sin tiempo
Cómo sigue el cronograma del GP de los Países Bajos

Con toda la actividad del viernes ya completada, el próximo contacto con pista será este sábado. La FP3 está pactada para iniciar a las 06:30hs en horario argentino. Luego será el turno de la clasificación, sobre las 11hs del sábado. Finalmente, el domingo será la carrera, pactada a 72 vueltas, que iniciará a las 10 en hora argentina.

