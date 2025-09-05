A la espera de participar del GP de Italia, el piloto de Alpine, Franco Colapinto, se encuentra expectante con la confirmación de su presencia en la parrilla de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026, ya que su escudería contará con Pierre Gasly, pero aún no informó la segunda plaza.

En una entrevista con Fox Sports, James Vowles, jefe de Williams, escudería en la que debutó Colapinto hace un año, se refirió al presente del argentino y afirmó que en los últimos días estuvieron hablando por mensaje, debido a que se cumplió el primer aniversario de su estreno en la categoría.

“Nos hemos estado enviando mensajes de texto esta semana porque hace un año que lo puse en el coche en Monza. Estábamos hablando de eso”, comentó Vowles al confesar que mantuvo diálogos con Colapinto en la última semana, aunque no se refirieron a la posibilidad de que vuelva a Williams.

“Lo que vi en Franco durante las últimas semanas es que en realidad se está sintiendo cómodo con esa presión. Acepta que esa presión es solo una parte de la vida, pero intenta controlar lo que pueda de ella”, continuó al referirse al presente del argentino y la incertidumbre sobre su continuidad en la Fórmula 1 en 2026.

Además, destacó cualidades de Colapinto: “Lo que veo en él es esta tenacidad y empuje. Hay tanto talento natural en Franco que, incluso si a veces no tuvo los sistemas adecuados y con menos tiempo en el tiempo, puede ir y rendir muchos más. Ya que lo hace con esta pasión que sale de él, que también reconozco como la pasión argentina. Eso es lo que me gusta de él”.

Siguiendo por la misma línea, el jefe de Williams agregó: “Es humilde, reconoce dónde no es fuerte. Habla de ello muy abiertamente, no lo esconde. Y para nosotros, lo notamos en la Fórmula 2”.

Por otro lado, recordó el momento de estreno de Colapinto en la F1: “Cuando le dimos su oportunidad en Silverstone, la conversación que tuve con él fue muy sencilla. Fue: ‘esta podría ser la primera y la última vez que conduzcas un coche de Fórmula 1, pero disfrútalo’. No hay presión sobre ti, disfrútalo. No se trata del tiempo por vuelta. Este momento puede construir el futuro de tu vida”.

“Y lo que vimos de él es que simplemente se relajó y se metió en el momento en el que estaba conduciendo ese día. Estaba a una décima y media de Alex, la primera vez que lo hacía. Y eso es extraordinario. Y eso es lo que vimos de él. Hay talento puro si lo aprovechas de la manera correcta. Es excepcional”, añadió.

Y cerró, respecto a la incertidumbre sobre su continuidad en 2026: “Está luchando por su asiento la mayoría de las semanas. Y para un piloto, eso es muy difícil porque no tienes tiempo para invertir en ti mismo. Es lo mismo que construir una empresa. Necesitas la oportunidad de construirte a largo plazo. Pero eso también es la Fórmula 1. Hoy, la Fórmula 1 está llena de 20 campeones y están luchando continuamente entre sí para estar allí”.

¿Franco Colapinto puede volver a Williams en 2026?

A pesar de que Vowles confesó que habló con Colapinto, la realidad es que el argentino no regresará a Williams para la próxima temporada. Esto se debe a que la escudería ya confirmó que tanto Alex Albon como Carlos Sainz continuarán en la parrilla, tal como ocurrió este año.

