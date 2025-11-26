Es tendencia:
Mientras Williams, ex equipo de Franco Colapinto, está valuado en 2.500 millones, este es el valor de Alpine en la F1

Alpine y Williams, ambas se encuentran por debajo del promedio de valor estimado de escuderías de la F1.

Por Germán Celsan

La Fórmula 1 es uno de los deportes que más dinero mueve en el mundo -si no el que más-, con escuderías que superan en valor a las mejores franquicias de la NBA o la NFL. Algo que quedó más que claro luego de que Toto Wolff, uno de los propietarios de Mercedes, decidiera poner a la venta sus acciones dentro de la escudería y muchos inversores se interesaran en ello.

En ese contexto hay que ubicar a Franco Colapinto, que se inició en la F1 como piloto de Williams, a mitad de la temporada 2024 y que durante todo el 2025 y también 2026 se desempeñará como piloto de Alpine. Dos escuderías que están por debajo del promedio en el valor de una escudería en la F1, dato que explica lo lejos que se encuentra de los puntos, y una victoria o un podio parece una utopía.

Con Ferrari y Mercedes como las dos escuderías principales, el valor medio de una escudería de Fórmula 1 es de 3.500 millones; Williams actualmente está valuada en 2.500 millones, mil millones por debajo de la media, mientras que Alpine se ubica un poco por detrás, al estar valuada en 2.450 millones. Todo claro, de acuerdo a los números recopilados por el medio especializado Forbes.

En términos de capital y valor, Williams y Alpine ocupan los lugares #6 y #7 en el ranking de escuderías más valiosas dentro de la Fórmula 1 en el 2025. En el caso de Williams, gracias a la inversión de Dorilton, la firma de inversión privada estadounidense que adquirió el equipo en 2020, mientras que en el de Alpine se debe a formar parte del Grupo Renault y a la inversión de Otro Capital, firma que invirtió en Alpine en 2023.

Cuánto vale cada escudería de la Fórmula 1 en 2025

  1. Ferrari – 6.500 millones de dólares
  2. Mercedes – 6.000 millones de dólares
  3. McLaren – 4.400 millones de dólares
  4. Red Bull Racing – 4.350 millones de dólares
  5. Aston Martin – 3.200 millones de dólares
  6. Williams – 2.500 millones de dólares
  7. Alpine – 2.450 millones de dólares
  8. Sauber – 2.400 millones de dólares
  9. Racing Bulls – 2.300 millones de dólares
  10. Haas – 1.500 millones de dólares
De acuerdo a Forbes, estas valoraciones fueron elaboradas a partir de información obtenida de documentos públicos y privados, de entrevistas con ejecutivos, analistas, banqueros e inversores del sector.

Datos clave

  • El valor medio de una escudería de Fórmula 1 es de 3.500 millones de dólares, según datos de Forbes.
  • Williams está valuada en 2.500 millones y Alpine en 2.450 millones, ocupando los lugares #6 y #7.
  • Ferrari y Mercedes son las escuderías más valiosas, con 6.500 millones y 6.000 millones de dólares, respectivamente.
germán celsan
Germán Celsan

