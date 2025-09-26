Es tendencia:
Fue compañero de Schumacher en Ferrari y Franco Colapinto admitió que lo inspiró para llegar a la F1: “Me dejó en shock”

El argentino reconoció, por primera vez en su carrera, cuál fue el piloto que lo animó a no rendirse y seguir su sueño de llegar a al Fórmula 1.

Franco Colapinto y su historia con Rubens Barrichello
© Alpine F1 TeamFranco Colapinto y su historia con Rubens Barrichello

En una semana sin actividad en la Fórmula 1, Franco Colapinto se convirtió una vez más en el centro de atención. Ésta vez, por una reveladora entrevista donde se animó a contar muchas situaciones que vivió en su infancia y en su camino hasta llegar al lugar que hoy ocupa en la categoría reina del automovilismo mundial. Entre esas historias, destaca una con el piloto que fue su inspiración para no rendirse.

El hombre en cuestión es Rubens Barrichello, uno de los pilotos más históricos de finales de los 90’s y comienzos de siglo. El eterno ladero de Michael Schumacher en Ferrari y que tuvo una exitosa y longeva carrera en múltiples categorías del automovilismo más allá de la Fórmula 1. Colapinto se remonta a un momento que le tocó vivir cuando tenía 13 años pero que aún se mantiene presente en su memoria.

Rubens Barrichello tuvo las palabras justas en el momento indicado para Colapinto. (Getty)

Rubens Barrichello tuvo las palabras justas en el momento indicado para Colapinto. (Getty)

“Estaba en una carrera en Estados Unidos”, relata Franco en el podcast Beyond The Grid. “Había pasado muchos autos y estaba por pasar al segundo, cometí un error lo choqué y me dieron 35 puestos de penalización“, continua el argentino, que reconoció que ese resultado lo había dejado triste en aquel momento. Pero ahí fue cuando llegó Rubens Barrichello, quien estaba en el circuito viendo correr a sus propios hijos, y todo cambió.

“Rubens se acercó al box, pensé que era para ver al jefe de equipo o algo pero pidió hablar conmigo. Me quedé sorprendido, pero me dijo palabras muy lindas”, cuenta Colapinto. “Me dijo que sabía lo difícil que puede llegar a ser el hecho de ser sudamericano, y que le tocó pasar lo mismo que a mi, que no me rinda, que vio mi carrera y que era muy talentoso, que por cómo corría era claro que era argentino.”

“Es un momento que quedó en mi mente”, admite Franco. “Las cosas que me dijo en privado me dejaron en shock, porque yo solía ver sus carreras. Mantengo ese recuerdo en mi cabeza porque creo que fue el momento que me hizo darme cuenta que podía lograrlo“, afirma.

Publicidad
Michael Schumacher y Rubens Barrichello, la legendaria dupla de Ferrari a comienzos de siglo. (Getty)

Michael Schumacher y Rubens Barrichello, la legendaria dupla de Ferrari a comienzos de siglo. (Getty)

Barrichello y Ayrton Senna, sus dos grandes inspiraciones para llegar a la F1

“Podríamos decirlo [que Barrichello fue su inspiración]”, le reconoce Colapinto al periodista Tom Clarkson, quien condujo la entrevista en el podcast. “Aparte fue un momento raro porque no fue una victoria, sino un momento que pasé de estar en el podio a casi ser descalificado. Puedes decir que fue una inspiración en un momento difícil, en el que te sentís en el suelo. Pasa algo como esto y te levanta, te motiva inmediatamente“, completó.

Sin embargo, Franco no se olvidó de Ayrton Senna, el más grande de todos en su visión: “Ayrton fue mi héroe, desde muy chico. Mirar sus carreras, conocer su historia, leer sus libros, ver sus películas, todo eso me trajo hasta acá, me generó ese sentimiento de querer llegar a la Fórmula 1″, reconoció.

Publicidad
Colapinto considera a Senna como su gran héroe y el motivo por el que está hoy en la Fórmula 1. (Getty)

Colapinto considera a Senna como su gran héroe y el motivo por el que está hoy en la Fórmula 1. (Getty)

Él fue una gran motivación, una gran influencia para que yo llegue y esté aquí hoy. Fue el piloto que más impacto tuvo en mí como héroe. Fue el hombre en la Fórmula 1 que me dio la mayor motivación para estar hoy. Su deseo de ser un Sudamericano en la Fórmula 1, todos los sacrificios que tuvo que hacer. Me siento muy identificado con eso”, completo Colapinto.

