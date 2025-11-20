Franco Colapinto reveló que quiere llevar a un partido de Boca en La Bombonera a una estrella de la Fórmula 1

La Fórmula 1 regresó este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Las Vegas. En una de las últimas tres carreras de la temporada, Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos a bordo del Alpine A525 que tantas falencias mostró este año.

Este jueves, en la previa de las primeras prácticas libres, el piloto argentino habló con la prensa en Estados Unidos y tuvo la oportunidad de salir por un momento del automovilismo para hablar sobre su pasión por Boca Juniors. El de Pilar a menudo destaca su fanatismo por el club y reveló con quién le gustaría compartirlo.

Al expiloto de Williams le preguntaron a quién llevaría a un partido en La Bombonera para que vea el ambiente y no tuvo dudas: “A mí me gustaría que vaya Lewis Hamilton, uno de acá. Se volvería loco Hamilton. Es una energía muy linda la que sentís en La Bombonera y algo muy especial”.

Y describió lo que se vive en Brandsen 805: “La gente que va no se lo espera cuando vas por primera vez. No sabés lo que te espera: ese estadio lleno de gente gritando, que tiembla. Al final, es un estadio muy lindo y que se disfruta mucho”.

“Creo que lo más especial es que no hay nada igual. No hay nada parecido en ningún otro lado y eso lo hace mucho más impresionante”, se extendió con ESPN el argentino que celebró hace pocos días la victoria del club de la Ribera en el Superclásico.

A qué se corre el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina

-Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

-Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

-Carrera: 1 horas de Argentina

DATOS CLAVE