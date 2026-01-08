El defensor que no tiene partidos oficiales con la Selección Argentina y que se destaca en la Premier League

Marcos Senesi siempre sonó para ser parte del presente y futuro de la Selección Argentina, pero nunca se le hizo el hueco para poder meterse definitivamente en el radar del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Tanto que desde que asumió el entrenador de Pujato solo exhibe dos presencias en el combinado albiceleste. Uno fue el 5 de junio del 2022 contra Estonia y el otro el 11 de octubre del 2025 ante Venezuela, ambos amistosos.

No obstante, que el ex San Lorenzo haya sido citado para el amistoso que se disputó con la Vinotinto en el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami (así como también para el duelo con Angola en noviembre en el que no sumó minutos) refleja que mantiene chances de meterse en la lista de los 26 citados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que dará a conocer el DT argentino en algunas semanas.

De hecho, viene haciendo los deberes para mantener la atención de Lionel Scaloni, puesto que no solo que se destaca por su solidez en defensa, sino por exponerse como el zaguero con más asistencias en la Premier League 2025/2026. La última de las cuatro que registra fue para el tanto que marcó Eli Junior Kroupi en la victoria del Bournemouth frente al Tottenham por 3 a 2 de este miércoles 7 de enero.

Incluso, el primero de sus aportes también fue ante los Spurs en el triunfo 1 a 0 del 30 de agosto. Luego, también ofreció un gol en el 2 a 2 vs. Leeds del 27 de septiembre y en el 2 a 2 con el West Ham United del 22 de noviembre. Con lo cual, cada vez que asiste su equipo no pierde.

Las convocatorias que se le frustraron a Marcos Senesi por lesión

En marzo del 2024, para los amistosos de la Selección Argentina previos a la Copa América contra El Salvador y Costa Rica, Marcos Senesi había sido citado por Lionel Scaloni. Sin embargo, un contratiempo muscular lo desafectó de la lista, por eso en su lugar fue llamado Nicolás Valentini. Luego, para los encuentros vs. Uruguay y Brasil en marzo del 2025, el defensor nacido en Concordia sonaba para ser incluido, pero nuevamente una lesión lo dejó sin chances de ser incorporado al plantel albiceleste.

Bournemouth se mantiene en la pelea por la permanencia en la Premier League

De momento, el Bournemouth está manteniendo su cupo en la Premier League. Se ubica decimoquinto con 26 unidades, cifra que es producto de 6 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Ahora, tras conquistar los tres puntos del choque con el Tottenham Hotspur, buscará, por un lado, avanzar en la FA Cup con su cruce ante Newcastle de este sábado 10 de enero y, por el otro, seguir sumando unidades el lunes 19 con su compromiso vs. Brighton.

