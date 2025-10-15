Podría ser compañero de Verstappen en Red Bull para 2026 y reconoció ser fanático de Lewis Hamilton: “El más completo”

Mientras Red Bull se dirime entre tres pilotos para acompañar a Max Verstappen en la escudería principal en la F1 2026, el principal candidato a ese lugar reconoció haber estudiado al detalle cada acción de Lewis Hamilton antes de su debut en la categoría.

Hoy, ese principal candidato es Isack Hadjar, el piloto francés que este año hizo su debut en la categoría y que ha destacado en Racing Bulls, siendo el más regular de los novatos en la Fórmula 1, un piloto que Laurent Mekies ya conoce y que de no mediar ninguna sorpresa, llevará a Red Bull. A pesar de tener a Hamilton como ídolo.

Hadjar reconoció tener de ídolo a Lewis Hamilton. (Getty)

El francés reveló recientemente su fanatismo por el siete veces campeón del mundo, quien fuera el acérrimo rival de su probable futuro compañero de equipo en sus primeros campeonatos de F1. “En mi caso, es a quien yo observé más que a nadie cuando hice mi transición a los monoplazas, cuando empecé a tomarme la Fórmula 1 como una posibilidad más seria”, reconoció Hadjar en diálogo con el podcast Bien Ou Foie.

“Cada domingo miraba los Grandes Premios, pero además ponía la cámara a bordo de Hamilton y miraba toda su carrera. Lo veía hacer todo, cómo pasaba, cómo preparaba los sobrepasos, cómo defendía, cómo administraba los neumáticos. Se pueden ver tantas cosas. Para mí es el piloto más completo“, explicó.

Hadjar pelea con Tsunoda y Lawson por un lugar en Red Bull

Con la confirmación de George Russell para un año más en Mercedes, cada vez son menos los lugares disponibles en la F1 2026. Alpine todavía no decidió que hará con Franco Colapinto, aunque todo parece que mantendrá ese segundo asiento, y lo otro que queda por definirse será la alineación de Racing Bulls y Red Bull.

Max Verstappen es el único piloto con lugar asegurado en Red Bull la próxima temporada (Getty).

Son cuatro nombres para tres lugares disponibles, con Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Arvin Lindblad pujando por sus respectivas oportunidades. Sin embargo, aquí también surgen variantes: Lindblad seguramente se estrene en la Fórmula 1 con Racing Bulls, mientras que son los otros tres quienes lucharán por el segundo asiento en Red Bull y el restante en RB.

De momento, todo indica que Hadjar tiene la delantera para ser el compañero de Max Verstappen el próximo año, a pesar de tener como ídolo a uno de los rivales más grandes en la carrera del vigente tetracampeón del mundo.

