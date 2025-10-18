No se vio en TV: así chocaron a Franco Colapinto y se produjo el pinchazo de la goma en la carrera sprint del GP de Austin

El Gran Premio de los Estados Unidos completó la primera de sus carreras pactadas para este fin de semana de competencia con la Sprint del sábado. No llegaron a ser 20 vueltas, pero el caos reinó en el Circuito de las Américas y prácticamente nadie salió ileso del desastre en la primera curva.

Sigue toda la temporada de la Fórmula 1 2025 junto a Franco Colapinto por Disney+

Lando Norris, Oscar Piastri y Fernando Alonso abandonaron, pero hubo más afectados, incluyendo a Franco Colapinto, que no pudo completar la vuelta entera y tuvo que entrar a boxes producto de un pinchazo sufrido en medio del caos. La maniobra no se pudo ver en la transmisión internacional, pero quedó más que clara en la cámara a bordo del otro protagonista: Isack Hadjar.

El RB estaba a marcha lenta, con autos cruzados delante suyo, y cuando intentó encontrar un espacio, tocó con la rueda trasera izquierda del auto de Franco Colapinto, provocando el pinchazo que hizo que el argentino tuviera que entrar a boxes, quedando al fondo de la clasificación y perdiendo toda chance de puntuar.

El toque que provocó el pinchazo de Colapinto

Tweet placeholder

“No sé, me tocaron de atrás y me pincharon la goma. No sé bien qué pasó, había mucho lío y alguno me habrá tocado. Igualmente, falta ritmo, no estamos rápidos. Habrá que entender para la qualy y estar un poco mejor, porque no es está costando este fin de semana“, declaró Colapinto luego de la carrera sprint.

Posiciones de la carrera sprint

Max Verstappen – Red Bull George Russell – Mercedes Carlos Sainz – Williams Lewis Hamilton – Ferrari Charles Leclerc – Ferrari Alexander Albon – Williams Yuki Tsunoda – Red Bull Andrea Kimi Antonelli – Mercedes Liam Lawson – RB Pierre Gasly – Alpine Gabriel Bortoleto – Sauber Isack Hadjar – RB Nico Hülkenberg – Sauber Franco Colapinto – Alpine Oliver Bearman – Haas DNF. Lance Stroll – Aston Martin DNF. Esteban Ocon – Haas DNF. Oscar Piastri – McLaren DNF. Fernando Alonso – Aston Martin DNF. Lando Norris – McLaren

Publicidad