Jacques Villenueve reveló por qué Hamilton nunca será el mejor en la historia de la F1: “Desvirtuado”

En cualquier tipo de discusión sobre quién es el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1, hay algunos nombres que no pueden faltar: Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton suelen aparecer siempre que el tema sale a flote. Sin embargo, para el ex campeón mundial, Jacques Villenueve, el británico no califica para ese título.

Lewis Hamilton es un siete veces campeón del mundo, con seis preseas conquistadas en su etapa en Mercedes, y una con McLaren. Aún así, en una reciente entrevista, el canadiense explicó por qué Hamilton nunca será el mejor de la historia en sus libros, ni aunque gane un título en su nueva etapa en Ferrari.

“Nunca será el mejor de la historia“, le aseguró Villenueve a The Action Network. “Hay demasiada evolución de los autos, hay mucha diferencia“, agregó el canadiense a la vez que destacó a nombres como Jackie Stewart y Emerson Fittipaldi.

Lewis Hamilton es un siete veces campeón, pero no por eso el mejor, para Villenueve.

“Por ejemplo, si tomas alguien como Stewart, ganó tres campeonatos en una época donde dos, tres o cinco corredores morían al año, o sufrían lesiones realmente graves. Donde los autos se rompían en la mitad de las carreras”, explicó. “Aún así, él logró ganar y mucho. Lo mismo con Fittipaldi y así puedo seguir. En cierta forma, tres campeonatos de aquella época son más impresionantes que cinco o seis en la actualidad“, reflexionó el campeón mundial en 1997 con Williams.

La Fórmula 1 actual desvirtúa los números del pasado para Villenueve

El crecimiento de la Fórmula 1, en todos sus aspectos, ha generado un incremento en la cantidad de carreras que hay por año, y ha provocado que los autos más dominantes en cada temporada puedan ganar más carreras e inflar sus números. O al menos, ese es el pensamiento de Villenueve al respecto.

A Villenueve no le gusta la forma en que se compara a las leyendas y los actuales.

“Sucede que, hoy en día, si tienes un mejor auto, puedes ganar hasta 24 carreras al año, en lugar de 15. Hay diez carreras más en el calendario de las que solía haber. Entonces, los números están desvirtuados. La cantidad total de puntos que ganas por carrera llega hasta 25, antes eran 10. No puedes comparar las eras”, expuso en la entrevista.

Villenueve tiene un punto, eras son eras, la Fórmula 1 ha cambiado enormemente con el paso de los años y un auto actual no tiene nada que ver con uno de algunas décadas atrás. No obstante, a la hora de dejar a Hamilton fuera de una conversación por el mejor de la historia, siendo el más ganador y uno de los dos pilotos en ganar siete títulos del mundo, parece ser un poco demasiado.

