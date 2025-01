Franco Colapinto fue confirmado como nuevo piloto reserva de la escudería Alpine. De esta manera, dejó atrás Williams y sueña con volver a la Fórmula 1 lo antes posible. Aunque, no es el único que desea estar en la máxima categoría. Uno de sus nuevos compañeros, Ryo Hirakawa, también tiene intenciones fuertes de tener su oportunidad.

Alpine anunció a Hirakawa como piloto reserva el mismo día que Colapinto (jueves 9 de enero), aunque más temprano. Este japonés de 30 años cumplió su sueño de subirse a un Fórmula 1 en la prueba libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi con McLaren. En los tests de postemporada hizo lo propio con el equipo Haas.

Ahora, se sumó a Alpine con el objetivo de tener su oportunidad en la Fórmula 1, pero a tiempo completo. Así lo manifestó en una entrevista con Motorsport en el Salón del Automóvil de Tokio donde hasta vistió los colores de la escudería francesa por primera vez.

Ryo Hirakawa avisa a Colapinto, Gasly y Doohan que va por un asiento en la Fórmula 1

Hirakawa, actualmente, destaca como piloto del Mundial de Turismo (WEC) en Toyota. Pero, a sus 30 años, no da por perdido su sueño de competir en la máxima categoría del automovilismo mundial. “No me conformé con pilotar en la FP1 de Abu Dhabi el año pasado. Mi objetivo final es competir en la F1 como piloto a tiempo completo“, advirtió.

Sin dudas, es una declaración de intenciones por parte del japonés, sobre todo para los pilotos titulares de Alpine, como son Pierre Gasly y Jack Doohan, pero también para Franco Colapinto, quien se presume sería el piloto suplente inmediato, además de reserva.

El piloto de Kure (Hiroshima) quiere demostrar su valía, aunque también aclaró que quiere seguir aprendiendo y le apunta a uno de los titulares de Alpine. “Mi principal objetivo será Gasly“, aseguró. Y agregó: “Es el piloto con más experiencia del equipo. Aprendiendo de él y adaptándome rápidamente al coche, creo que podré superar a otros pilotos“.

Muchos expertos y analistas apuntaron que la llegada de Hirakawa venía directamente por un nexo con su equipo de WEC, Toyota Gazoo Racing. Sin embargo, el propio piloto aclaró: “El equipo (Alpine) buscaba un piloto rápido. Creo que mi actuación en Abu Dhabi y mis logros en el WEC ayudaron a asegurar su evaluación”.

Ryo Hirakawa estará en la prueba libre 1 en el Gran Premio de Japón

Ryo Hirakawa, además de actuar como piloto reserva y en el programa TPC (Test Previous Cars), quedó confirmado para subirse a uno de los coches de Alpine en la prueba libre 1 del Gran Premio de Japón, que se realizará en Suzuka (4 de abril).

“La F1 es mi sueño, pero también quiero crear oportunidades para los pilotos más jóvenes de TGR. Yo marcaré el camino. Pero primero, mi atención se centra en la FP1 de Suzuka. Estoy comprometido a rendir bien allí y crear impulso para el futuro”, dijo al respecto.

