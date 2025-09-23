La categórica sentencia de la Fórmula 1 a Alex Albon tras su choque a Franco Colapinto: “Movimiento erróneo”

El fin de semana de Franco Colapinto no terminó de la mejor manera por responsabilidad de Alexander Albon. El argentino finalizó en la 19° posición del GP de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú, pero tenía ritmo de carrera para luchar por meterse en los últimos puestos de puntos.

El piloto de Alpine ya había hecho un parada prematura en boxes y apuntaba a pelear desde la 13° posición para meterse entre los 10 mejores, pero se encontró con Albon cuando el tailandés salía de la zona de pits. El de Williams quiso adelantar por la izquierda a Colapinto, pero no había espacio posible para el sobrepaso y terminó tocando en el neumático trasero.

En consecuencia, el argentino hizo un trompo que le costó 12 segundos de recuperación para volver al circuito, lo que determinó que finalice en el puesto 19 de la carrera. Alex Albon, tras el GP en Bakú, reconoció su error y asumió la culpa de dicho accidente. De todas formas, la Fórmula 1 tuvo un lapidario comentario hacia el piloto de Williams.

En un artículo publicado tras la carrera en Azerbaiyán, en la que dieron su veredicto de los ganadores y perdedores del Gran Premio, la F1 se encargó de englobar en el segundo grupo a Albon. Para justificarlo, mencionaron la sanción posterior al choque con Colapinto y al que también sufrió en la qualy del sábado.

“Mientras Sainz brilló (NdR: Carlos consiguió su primer podio en la escudería), su compañero de equipo en Williams, Alex Albon, tuvo un inusual fin de semana malo”, comenzó el artículo. Luego, sentenció: “En la clasificación, golpeó el muro interior en el vértice de la curva 1, rompiendo la suspensión delantera y obligándolo a salir de la Q1 por tercera vez esta temporada”.

En el artículo, el encargado de publicarlo -Lawrence Barretto- analizó: “El piloto tailandés recuperó terreno en carrera, aunque lentamente, pero un movimiento erróneo sobre Franco Colapinto hizo que el Alpine hiciera un trompo y le valió a Albon una penalización de 10 segundos. Eso lo hizo caer del 11º lugar en la ruta al 13º en la clasificación, siendo apenas su segundo evento sin puntuar en las últimas seis carreras”.

Alex Albon fue parte de los 5 perdedores de la jornada en Bakú, junto con Ferrari, McLaren, Haas y Oscar Piastri. Entre los ganadores, aparecieron Carlos Sainz, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli, George Russell y Liam Lawson.

Qué dijo Colapinto sobre el choque de Albon

“Simplemente me faltaba bastante ritmo. Hice lo mejor que pude. Tuve un buen inicio, un buen relanzamiento. Gané algunas posiciones cuando pude. Y, sí, después fue muy complicado sin ritmo en el auto. Luego Alex me golpeó y perdí 12 segundos. Se dañaron los neumáticos y el alerón delantero. Tuve mucho subviraje en los últimos 30 giros de la carrera. No ayudó en absoluto”, comenzó el de Pilar sobre su carrera.

Y luego fue específico sobre el episodio con Albon: “No es una curva para adelantar. Además, es una chicana. Luego vas hacia el otro lado. Se lanzó por el interior y me golpeó muy fuerte en la parte trasera izquierda. Hubo algo de daño después de eso. Simplemente se convirtió en una carrera larga a partir de ahí”.

Así quedó el GP de Azerbaiyán

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Nico Hulkenberg (Kick) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) – DNF