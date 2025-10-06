La excelente noticia que recibió Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine y en la Fórmula 1 tras el GP de Singapur

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Singapur en una nueva jornada de la temporada 2025 de la Fórmula 1, donde George Russell se quedó con la pole y McLaren se consagró campeón del Campeonato de constructores. En ese contexto, Franco Colapinto recibió una excelente noticia sobre su futuro en Alpine para el próximo año, lo que hasta ahora parecía un misterio.

Debido a sus primeros resultados cuando tomó el asiento de la escudería francesa, todo indicaba que el piloto argentino no iba a tener demasiado tiempo en la categoría. Los prometedores rendimientos que había hecho en Williams Racing que llenó de ilusión al ambiente automovilístico, habían quedado en el pasado. Sin embargo, ahora volvió a ganar confianza y todo cambió.

Lo cierto es que uno de los medios más importantes del mundo que se especializa en la Fórmula 1 y siempre fue crítico con el albiceleste, esta vez lo elogió. Al término de la actividad realizada en el circuito callejero Marina Bay, The Race fue más que contundente con él y resaltó: “Lo único positivo es que Colapinto tuvo un buen fin de semana, superando a su compañero”.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Nuevamente, Franco (16°) quedó por delante de Pierre Gasly (19°) y las luces volvieron a encenderse. “Hizo lo que realistamente pudo en el peor auto de Singapur al vencer a Gasly”, escribieron en el artículo los especialistas, en relación a que el bonaerense mostró un mejor desempeño que su ladero pero con un monoplaza notablemente con menos herramientas.

De esta manera y en medio de la incertidumbre sobre si Alpine le dará el asiento a Colapinto o a Paul Aron en 2026, llegó una buena noticia. Según informó Radio Mitre, Franco Colapinto sería el dueño de la butaca en la próxima temporada de la Fórmula 1. A solamente falta de la confirmación oficial, todo va camino a que siga vinculado a la escudería francesa y con “señales positivas”.

Publicidad

Publicidad

Además, hay que tener en cuenta que un factor juega a favor del oriundo de Pilar. Mientras Pierre es todo un experimentado en la Máxima, Franco apenas está dando sus primeros pasos pero las estadísticas lo avalan. Para dar un ejemplo de ex compañeros en carreras, Gasly tiene un récord de 30-13 con Tsunoda, de 5-2 con Jack Doohan y con Colapinto es solamente de 7-5. La evidencia es clara.

Gasly y Colapinto, la dupla de pilotos de Alpine.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después de hacer varias escalas en Europa y posteriormente en Asia, la Fórmula 1 regresa al continente americano. En el fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Allí, Franco Colapinto entrará en acción en un momento clave para definir su futuro en la categoría y en Alpine como compañero de Pierre Gasly.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugó en la Selección de Brasil, ganó 2 veces la Copa Libertadores, fue verdugo de River y confesó que tiene cáncer a los 36 años