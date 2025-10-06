Sufre Gallardo: las 13 bajas que tendrá River en el trascendental partido ante Sarmiento de Junín

Después de lo que fue la derrota ante Rosario Central, River ya empieza a planificar su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2025. En el Estadio Monumental y por la fecha 12, recibirá a Sarmiento de Junín en busca de volver a la senda de la victoria pero con varios desafíos por delante. Es que Marcelo Gallardo cuenta con la baja de 13 jugadores por diversas cuestiones.

Está a las claras que el Millonario no atraviesa su mejor momento: acumula 4 derrotas en sus últimos 5 partidos. Con ese panorama, sumado a la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras, parecía que la clasificación contra Racing por Copa Argentina le iba a dar aire pero poco de eso se reflejó en la noche del domingo en el Gigante de Arroyito donde volvió a perder.

Lo cierto es que para enfrentar a Sarmiento, River pierde 13 futbolistas claves. Los motivos son bien diferentes entre sí, pero la sumatoria deja un plantel diezmado y notablemente más débil de lo habitual. Entre los convocados a sus selecciones por la fecha FIFA, otros jugadores lesionados y los suspendidos por expulsión, se explica la enorme cifra de ausencias para el domingo.

A la Selección Argentina fueron citados Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, además del primer llamado para Lautaro Rivero por su gran desempeño en el último tiempo. También son bajas Juanfer Quintero y Kevin Castaño por representar a Colombia en esta ventana. Para completar los internacionales, Matías Galarza Fonda viaja con Paraguay hacia la región más lejana de Asia.

Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, laterales de River y de la Selección Argentina.

Hay que tener en cuenta que Ian Subiabre está disputado el Mundial Sub 20 porque lo que aumenta las ausencias. A su vez, Maximiliano Salas y Juan Carlos Portillo fueron expulsados y no pueden ser tenidos en cuenta. El delantero insultó al juez de línea ante Deportivo Riestra y cumpliría su segunda fecha de sanción, mientras que el ex Talleres recibió la doble amarilla contra el Canalla.

Para completar la lista están los lesionados: Germán Pezzella, Agustín Ruberto y Giorgio Costantini. Los tres jugadores sufrieron distintos tipos de roturas de ligamentos en sus rodillas, aunque los tiempos son diferentes. El prometedor atacante está muy cerca de volver a las canchas, mientras que el volante y el defensor todavía deben afrontar varios meses de recuperación.

Al mismo tiempo, hay que resaltar que Gallardo podría recuperar 3 futbolistas, aunque se trata de diversas cuestiones. Enzo Pérez recibiría el alta médica en los próximos días tras superar los 7 puntos de sutura en su rodilla por el corte sufrido ante Palmeiras. Además, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza también podrían volver a estar a disposición. Por otro lado, Gonzalo Martínez está en duda y en busca de volver a entrenar con normalidad.

Enzo Pérez con la camiseta de River.

Las 12 bajas de River ante Sarmiento

Marcos Acuña (Fecha FIFA) Gonzalo Montiel (Fecha FIFA) Lautaro Rivero (Fecha FIFA) Juanfer Quintero (Fecha FIFA) Kevin Castaño (Fecha FIFA) Matías Galarza (Fecha FIFA) Ian Subiabre (Mundial Sub 20) Maximiliano Salas (Expulsado) Juan Carlos Portillo (Expulsado) Giorgio Costantini (Lesionado) Agustín Ruberto (Lesionado) Germán Pezzella (Lesionado) Gonzalo Martínez (Lesionado)

