Sufre Gallardo: las 13 bajas que tendrá River en el trascendental partido ante Sarmiento de Junín

Después de lo que fue la derrota ante Rosario Central, River ya empieza a planificar su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2025. En el Estadio Monumental y por la fecha 12, recibirá a Sarmiento de Junín en busca de volver a la senda de la victoria pero con varios desafíos por delante. Es que Marcelo Gallardo cuenta con la baja de 13 jugadores por diversas cuestiones.
Está a las claras que el Millonario no atraviesa su mejor momento: acumula 4 derrotas en sus últimos 5 partidos. Con ese panorama, sumado a la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras, parecía que la clasificación contra Racing por Copa Argentina le iba a dar aire pero poco de eso se reflejó en la noche del domingo en el Gigante de Arroyito donde volvió a perder.
Lo cierto es que para enfrentar a Sarmiento, River pierde 13 futbolistas claves. Los motivos son bien diferentes entre sí, pero la sumatoria deja un plantel diezmado y notablemente más débil de lo habitual. Entre los convocados a sus selecciones por la fecha FIFA, otros jugadores lesionados y los suspendidos por expulsión, se explica la enorme cifra de ausencias para el domingo.
A la Selección Argentina fueron citados Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, además del primer llamado para Lautaro Rivero por su gran desempeño en el último tiempo. También son bajas Juanfer Quintero y Kevin Castaño por representar a Colombia en esta ventana. Para completar los internacionales, Matías Galarza Fonda viaja con Paraguay hacia la región más lejana de Asia.
Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, laterales de River y de la Selección Argentina.
Hay que tener en cuenta que Ian Subiabre está disputado el Mundial Sub 20 porque lo que aumenta las ausencias. A su vez, Maximiliano Salas y Juan Carlos Portillo fueron expulsados y no pueden ser tenidos en cuenta. El delantero insultó al juez de línea ante Deportivo Riestra y cumpliría su segunda fecha de sanción, mientras que el ex Talleres recibió la doble amarilla contra el Canalla.
Para completar la lista están los lesionados: Germán Pezzella, Agustín Ruberto y Giorgio Costantini. Los tres jugadores sufrieron distintos tipos de roturas de ligamentos en sus rodillas, aunque los tiempos son diferentes. El prometedor atacante está muy cerca de volver a las canchas, mientras que el volante y el defensor todavía deben afrontar varios meses de recuperación.
Al mismo tiempo, hay que resaltar que Gallardo podría recuperar 3 futbolistas, aunque se trata de diversas cuestiones. Enzo Pérez recibiría el alta médica en los próximos días tras superar los 7 puntos de sutura en su rodilla por el corte sufrido ante Palmeiras. Además, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza también podrían volver a estar a disposición. Por otro lado, Gonzalo Martínez está en duda y en busca de volver a entrenar con normalidad.
Enzo Pérez con la camiseta de River.
Las 12 bajas de River ante Sarmiento
- Marcos Acuña (Fecha FIFA)
- Gonzalo Montiel (Fecha FIFA)
- Lautaro Rivero (Fecha FIFA)
- Juanfer Quintero (Fecha FIFA)
- Kevin Castaño (Fecha FIFA)
- Matías Galarza (Fecha FIFA)
- Ian Subiabre (Mundial Sub 20)
- Maximiliano Salas (Expulsado)
- Juan Carlos Portillo (Expulsado)
- Giorgio Costantini (Lesionado)
- Agustín Ruberto (Lesionado)
- Germán Pezzella (Lesionado)
- Gonzalo Martínez (Lesionado)
