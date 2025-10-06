Jugó en la Selección de Brasil, ganó 2 veces la Copa Libertadores, fue verdugo de River y confesó que tiene cáncer a los 36 años

En el mundo del fútbol, no todo es felicidad. Un claro ejemplo es Éverton Ribeiro, que fue diagnosticado de cáncer. El talentoso jugador que fue parte de la Selección de Brasil y brilló en múltiples clubes a lo largo de su carrera, pero que mostró su mejor versión en Flamengo y se convirtió en verdugo de River, acaba de anunciar públicamente este difícil momento que está transitando.

Esta noticia sacudió al ambiente del deporte, principalmente por lo inesperado. Actualmente en Bahía, ayer domingo enfrentó a Flamengo por una nueva fecha del Brasileirao y este lunes, apenas 24 horas más tarde, fue operado. Por ese motivo es que este anuncio dejó perplejo a todos, siendo que en el último tiempo siguió mostrando el mismo nivel al que nos tiene acostumbrados.

Lo cierto es que Éverton Ribeiro padece cáncer de tiroides. Esta complicada enfermedad que en principio se encuentra en la zona frontal del cuello fue descubierta de forma temprana, por lo que le permite estar en buenas condiciones físicas. Sin embargo, de más está decir lo complejo que es el proceso por el cuál debe atravesar en el próximo tiempo y sus distintas consecuencias.

Éverton Ribeiro tras anotar un gol para la Selección de Brasil ante Perú en la Copa América 2019. (Getty Images)

A través de su cuenta de Instagram, comunicó: “Hola amigos. Necesito compartirles una noticia. Hace aproximadamente un mes, me diagnosticaron cáncer de tiroides. Hoy me operaron y todo salió bien, gracias a Dios. Sigo recuperándome con fe y el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y cariño. Tenerlos a mi lado marca la diferencia”.

De esta manera y con una imagen de él junto a su esposa y sus dos hijos frente al Cristo Redentor de Río de Janeiro, reveló públicamente el momento personal que está enfrentando. Además, para cerrar el escrito en la publicación de la principal red social, el habilidoso le dejó un mensaje a sus fanáticos y culminó: “Estoy seguro de que juntos superaremos esta batalla”.

Verdugo de River, campeón de Libertadores y figura en Brasil

Tras su debut con Corinthians en 2007 y sus posteriores breves estadías en Sao Caetano, Coritiba, Cruzeiro y Al-Ahli de Emiratos Árabes Únidos, Éverton llegó a Flamengo en 2017. Allí alcanzó su mejor versión y se convirtió en verdugo de River tras conquistar la recordada Copa Libertadores 2019 en la que el conjunto brasileño dio vuelta el partido en tan solo unos pocos segundos sobre el final.

Éverton Ribeiro, rodeado de jugadores de River en la final ante Flamengo por la Copa Libertadores 2019. (Getty Images)

Después de 11 títulos, incluidas 2 Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, Ribeiro se fue de Flamengo y pasó a Bahía a principios de 2024, donde todavía está activo a sus 36 años. A su vez, cabe resaltar que para la Selección de Brasil jugó el Mundial 2022 y Copa América 2015 y 2021. En total, para la canarinha disputó 22 partidos, convirtió 3 goles y repartió una asistencia.

