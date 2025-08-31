La furia de Franco Colapinto con Alpine en pleno GP de Países Bajos: “¿Qué querés decir?”

El Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 tuvo sus cuotas de emoción. Hubo abandonos de algunos de los pilotos más destacados como lo son Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris, también hubo tiempo para las polémicas, entre ellas que la protagonizó el equipo Alpine con Franco Colapinto, a quien le pidieron que le ceda la posición a su compañero de equipo -el francés Pierre Gasly- luego de haberlo sobrepasado de gran manera en el tramo inicial de la carrera.

Luego de superarlo, el equipo le comunicó a Franco que querían que lo deje pasar, lo que genero el enojo el argentino. Desde la radio le dijeron: “Nos gustaría cambiar los autos en la curva 1 la próxima vez, por favor”. Colapinto, con tono de pocos amigos les respondió: “Está un segundo atrás, ¿qué querés decir?”. Inmediatamente insiste: “Un segundo, Dios mío”. Lógicamente el piloto argentino cedió su posición a su compañero de escudería y eso le privó de sumar los primeros puntos de la temporada.

Colapinto terminó en el puesto 11

En una carrera tan compleja, con abandonos, el ingreso de Safety Car en más de una oportunidad es difícil de decir qué hubiese pasado si no le tenía que cederla posición a Pierre Gasly, pero la realidad indica que eso sucedió y por lo tanto el argentino terminó el GP de Países Bajos en la posición número 11, mientras que su compañero de escudería finalizó en el puesto 17.

Los Alpine en el GP de Países Bajos. (Foto: Getty).

¿Qué se le viene a Colapinto?

La próxima carrera de Fórmula 1 será en el emblemático circuito de Monza en Italia el fin de semana del 7 de septiembre. Para Franco Colapinto será una buena oportunidad para sumar sus primeros puntos en esta temporada. Es un circuito que ya conoce y en el que tendrá el apoyo de varios argentinos, ya que es una colectividad importante de compatriotas la que vive en Italia y se acercaría a verlo al pilarense.

Briatore y las duras críticas contra Colapinto

En la antesala del GP de Países Bajos, Flavio Briatore afirmó: “Cambiamos a Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes”.

Además, agregó: “Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1”.

