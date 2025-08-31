Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

La furia de Franco Colapinto con Alpine en pleno GP de Países Bajos: “¿Qué querés decir?”

El piloto argentino estuvo cerca de alcanzar los puntos, pero una estrategia del equipo francés se lo impidió.

Por Lautaro Toschi

Franco Colapinto
© GettyFranco Colapinto

El Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 tuvo sus cuotas de emoción. Hubo abandonos de algunos de los pilotos más destacados como lo son Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris, también hubo tiempo para las polémicas, entre ellas que la protagonizó el equipo Alpine con Franco Colapinto, a quien le pidieron que le ceda la posición a su compañero de equipo -el francés Pierre Gasly- luego de haberlo sobrepasado de gran manera en el tramo inicial de la carrera.

Luego de superarlo, el equipo le comunicó a Franco que querían que lo deje pasar, lo que genero el enojo el argentino. Desde la radio le dijeron: “Nos gustaría cambiar los autos en la curva 1 la próxima vez, por favor”. Colapinto, con tono de pocos amigos les respondió: “Está un segundo atrás, ¿qué querés decir?”. Inmediatamente insiste: “Un segundo, Dios mío”. Lógicamente el piloto argentino cedió su posición a su compañero de escudería y eso le privó de sumar los primeros puntos de la temporada.

Tweet placeholder

Colapinto terminó en el puesto 11

En una carrera tan compleja, con abandonos, el ingreso de Safety Car en más de una oportunidad es difícil de decir qué hubiese pasado si no le tenía que cederla posición a Pierre Gasly, pero la realidad indica que eso sucedió y por lo tanto el argentino terminó el GP de Países Bajos en la posición número 11, mientras que su compañero de escudería finalizó en el puesto 17.

Los Alpine en el GP de Países Bajos. (Foto: Getty).

Los Alpine en el GP de Países Bajos. (Foto: Getty).

¿Qué se le viene a Colapinto?

La próxima carrera de Fórmula 1 será en el emblemático circuito de Monza en Italia el fin de semana del 7 de septiembre. Para Franco Colapinto será una buena oportunidad para sumar sus primeros puntos en esta temporada. Es un circuito que ya conoce y en el que tendrá el apoyo de varios argentinos, ya que es una colectividad importante de compatriotas la que vive en Italia y se acercaría a verlo al pilarense.

Publicidad
Franco Colapinto terminó 11° y completó su mejor carrera con Alpine: el GP de Países Bajos fue para Oscar Piastri

ver también

Franco Colapinto terminó 11° y completó su mejor carrera con Alpine: el GP de Países Bajos fue para Oscar Piastri

Briatore y las duras críticas contra Colapinto

En la antesala del GP de Países Bajos, Flavio Briatore afirmó: “Cambiamos a Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes”.

Además, agregó: “Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1”.

Flavio Briatore reculó tras sus críticas a Franco Colapinto y elogió a todo el equipo Alpine antes del GP de Países Bajos: “Se han aplicado muy bien”

ver también

Flavio Briatore reculó tras sus críticas a Franco Colapinto y elogió a todo el equipo Alpine antes del GP de Países Bajos: “Se han aplicado muy bien”

Desde Williams arremeten contra Flavio Briatore por la presión puesta a Colapinto en Alpine: “Un mundo muy distinto”

ver también

Desde Williams arremeten contra Flavio Briatore por la presión puesta a Colapinto en Alpine: “Un mundo muy distinto”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Con Briatore como principal apuntado y el 11° puesto de Franco Colapinto, los mejores memes del GP de Países Bajos
FÓRMULA 1

Con Briatore como principal apuntado y el 11° puesto de Franco Colapinto, los mejores memes del GP de Países Bajos

Las sanciones que mantienen a Franco Colapinto en vilo y le pueden dar su primer punto con Alpine
FÓRMULA 1

Las sanciones que mantienen a Franco Colapinto en vilo y le pueden dar su primer punto con Alpine

Franco Colapinto, sin filtro contra Alpine tras quedar en el puesto 11: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto, sin filtro contra Alpine tras quedar en el puesto 11: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”

Messi dejó un guiño implícito para Lamine Yamal mientras lucha por quedarse con el Balón de Oro: “El futuro está en buenas manos”
Fútbol Internacional

Messi dejó un guiño implícito para Lamine Yamal mientras lucha por quedarse con el Balón de Oro: “El futuro está en buenas manos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo