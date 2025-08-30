Flavio Briatore reculó tras sus críticas a Franco Colapinto y elogió a todo el equipo Alpine antes del GP de Países Bajos: “Se han aplicado muy bien”

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en las pruebas del Gran Premio de Países Bajos, pero ahora tendrá que demostrar sus dotes en la carrera que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto, donde buscará conseguir sus primeros puntos corriendo para Alpine.

A lo largo de los últimos días, Flavio Briatore fue muy duro con las actuaciones que viene mostrando el piloto argentino de 22 años, nacido en la ciudad de Pilar, como así también con lo que mostraron Jack Doohan, Pierre Gasly y el resto de los que conforman a la escudería francesa. Pero tras la Qualy, el empresario italiano lamentó que ninguno de los corredores que tiene a cargo como asesor deportivo haya podido llegar a la Q3.

Briatore destacó lo apretada que está la Fórmula 1 en la actualidad, ya que Gasly y Colapinto clasificaron 14° y 16° posición para el GP de Países Bajos que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort. De hecho, la escudería de Enstone se encuentra en la última colocación en lo que respecta al campeonato de constructores.

Con respecto a la actuación general de Alpine en la jornada del sábado, el ex director deportivo de Renault sostuvo que hubo cambios en los vehículos y que no funcionaron como esperaban. “Retrocedimos un poco en la puesta a punto durante los entrenamientos y probamos algunas cosas, pero volvimos a lo que sabíamos que funcionaba y los pilotos se sintieron un poco más cómodos“, señaló. Pero en la rueda de prensa valoró la actitud de los corredores: “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando extremadamente duro con los ingenieros y se han aplicado muy bien”.

De cara a lo que será el circuito con el que se reanudará la temporada de la F1, indicó que “en Zandvoort pasamos de un sol radiante a la lluvia en cuestión de minutos, así que veamos qué nos depara mañana en la carrera”.

La reacción de Colapinto tras descubrir que quedó noveno en la FP2. (Foto: Alpine F1 Team)

¿Qué dijo Flavio Briatore sobre Alpine y Franco Colapinto?

Desde Zandvoort, en conferencia de prensa, Flavio Briatore soltó: “Cambiamos a Doohan por Franco (NdR: a partir de la séptima carrera de la temporada) y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1”, comenzó. Luego, añadió: “Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes”.

Incluso, el asesor italiano dejó un testimonio que generó polémicas, e incluso respuestas de parte de Williams, el ex equipo de Colapinto. “Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1″, enunció el empresario de 75 años.

Franco Colapinto habló tras la FP2

Instantes después de bajarse del A525 en la segunda práctica libre, Franco dialogó con Juan Fossaroli y le confesó a ESPN que no entendía del todo ni el motivo ni la forma en que se comportó el coche: “Este auto es más raro, de golpe salgo y tengo el doble de grip sin entender por qué“, respondió con total sinceridad. “Pero bueno, obviamente si tengo grip sale la vuelta más fácil y está ahí el tiempo“, señaló.

¿Cómo sigue el cronograma del GP de los Países Bajos?

Toda la actividad pactada para la jornada de viernes ya fue completada, por lo que ahora los pilotos descansarán mientras los mecánicos trabajan para poner a punto los autos para el sábado, donde se esperan lluvias y que todo cambie. En cualquier caso, el cronograma sigue de la siguiente forma:

SÁBADO 30 DE AGOSTO

FP3: 06:30hs – 07:30hs

Clasificación: 11:00hs

DOMINGO 31 DE AGOSTO

Gran Premio de los Países Bajos: 10:00hs – 72 vueltas

Todo en horario argentino

