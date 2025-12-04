La histórica marca de autos que vuelve a la Fórmula 1, será sponsor en 2026 y piensa en comprar una plaza

Este fin de semana se cierra la temporada 2025 de la Fórmula 1, con el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definirá al campeón del mundial de pilotos. Como contraparte, el mundial de escuderías terminó hace tiempo, con la consagración de McLaren en Singapur y todas buscarán terminar con el dominio de los de Woking en 2026, con las nuevas regulaciones.

Una de las escuderías de las que menos se habla y que menos ruido está haciendo es Haas, actualmente octava en el campeonato de constructores, pero que se acaba de confirmar que contará con un apoyo enorme para el 2026; se trata ni más ni menos que el de Toyota Gazoo Racing, que se convertirá en title sponsor, lugar que ocupó MoneyGram por los últimos tres años y medio.

Toyota Gazoo Racing, nuevo main sponsor de Haas para 2026.

La escudería pasará a llamarse TGR Haas F1 Team y ya no es la “colaboración técnica” que se firmó como acuerdo inicialmente en 2024. Ahora Toyota tendrá una influencia mayor dentro del equipo, lo cual rememora a los 2000’s, cuando la automotriz japonesa formó parte del campeonato con su escudería propia, entre 2002 y 2009.

En aquella época, Toyota cosechó 13 podios y 3 pole position en la Fórmula 1, aunque nunca pudo ganar una carrera. Por sus autos pasaron pilotos como Ralf Schumacher, Jarno Trulli, Mika Salo, Olivier Panis, Timo Glock y Kamui Kobayashi, entre otros.

Toyota tuvo su propio equipo entre 2002 y 2009.

Actualmente, Toyota Gazoo Racing está presente en los principales campeonatos de Resistencia y Turismo, y este salto como main sponsor a la Fórmula 1 es visto como un paso previo en las intenciones de tener su propio equipo dentro de la categoría.

