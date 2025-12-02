Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Abu Dabi de la Fórmula 1

Todos los detalles relacionados con la última competición de la temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
© GettyFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

El domingo pasado se llevó a cabo el Gran Premio de Qatar, donde Franco Colapinto, pese a un fin de semana realmente complicado, pudo diseñar una decorosa actuación y culminar en la decimocuarta colocación, dos puestos por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine.

Sin embargo, el argentino de 22 años de edad y oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, no tendrá demasiado descanso. Sucede que, el próximo fin de semana y por la pantalla de Disney+, formará parte del Gran Premio de Abu Dabi, el último de la actual temporada de la máxima categoría de la Fórmula 1.

En Emiratos Árabes Unidos y con el circuito Yas Marina como testigo y como escenario, Colapinto, confirmado para la temporada 2026 en la propia escudería francesa, intentará despedirse de la mejor manera posible, incluso soñando con sumar sus primeros puntos.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine. (Foto: Getty)

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine. (Foto: Getty)

Cuándo se corre el GP de Abu Dabi

En medio de ese panorama, la actividad relacionada con el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 tendrá su puntapié inicial el viernes 5 de diciembre, jornada en la que se desarrollarán las dos primeras prácticas libres. Allí, los pilotos comenzarán a prepararse para la gran competencia.

Más tarde, más precisamente el sábado 6 de diciembre, tendrá lugar la tercera práctica libre, acompañada por la clasificación para la carrera. Se tratará de una jornada completamente determinante donde los protagonistas de la lucha por el título empezarán a conocer su suerte.

Publicidad
Alpine confirmó cuándo será presentado el auto que va a manejar Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1

ver también

Alpine confirmó cuándo será presentado el auto que va a manejar Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Por último, durante el domingo 7 de diciembre, se disputará la última carrera del año y de la temporada en la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los únicos que tienen chances de campeonar, irán en búsqueda de la gloria.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 1: 6:30 horas
  • Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

  • Prácticas Libres 3: 7:30 horas
  • Clasificación: 11:00 horas
Publicidad

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

  • Carrera: 10:00 horas

DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto, piloto argentino de 22 años de Alpine, correrá el Gran Premio de Abu Dabi.
  • El Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 se disputará en el circuito Yas Marina del 5 al 7 de diciembre.
Publicidad
  • La carrera final del GP de Abu Dabi será el domingo 7 de diciembre a las 10:00 horas de Argentina.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Racing demanda a América de Cali por la venta de Quintero
Fútbol Argentino

Racing demanda a América de Cali por la venta de Quintero

Salió campeón del mundo, fue compañero de Messi y tras retirarse abrió su corazón al confesar padecer depresión: “Me hice daño”
Fútbol europeo

Salió campeón del mundo, fue compañero de Messi y tras retirarse abrió su corazón al confesar padecer depresión: “Me hice daño”

La advertencia de Raúl a Barcelona en medio de la mala racha de Real Madrid
Fútbol europeo

La advertencia de Raúl a Barcelona en medio de la mala racha de Real Madrid

Consternación en el fútbol argentino: murió inesperadamente un entrenador del ascenso con solo 35 años
Fútbol Argentino

Consternación en el fútbol argentino: murió inesperadamente un entrenador del ascenso con solo 35 años

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo