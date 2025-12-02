A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Abu Dabi de la Fórmula 1

El domingo pasado se llevó a cabo el Gran Premio de Qatar, donde Franco Colapinto, pese a un fin de semana realmente complicado, pudo diseñar una decorosa actuación y culminar en la decimocuarta colocación, dos puestos por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine.

Sin embargo, el argentino de 22 años de edad y oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, no tendrá demasiado descanso. Sucede que, el próximo fin de semana y por la pantalla de Disney+, formará parte del Gran Premio de Abu Dabi, el último de la actual temporada de la máxima categoría de la Fórmula 1.

En Emiratos Árabes Unidos y con el circuito Yas Marina como testigo y como escenario, Colapinto, confirmado para la temporada 2026 en la propia escudería francesa, intentará despedirse de la mejor manera posible, incluso soñando con sumar sus primeros puntos.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine. (Foto: Getty)

Cuándo se corre el GP de Abu Dabi

En medio de ese panorama, la actividad relacionada con el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 tendrá su puntapié inicial el viernes 5 de diciembre, jornada en la que se desarrollarán las dos primeras prácticas libres. Allí, los pilotos comenzarán a prepararse para la gran competencia.

Más tarde, más precisamente el sábado 6 de diciembre, tendrá lugar la tercera práctica libre, acompañada por la clasificación para la carrera. Se tratará de una jornada completamente determinante donde los protagonistas de la lucha por el título empezarán a conocer su suerte.

Por último, durante el domingo 7 de diciembre, se disputará la última carrera del año y de la temporada en la Fórmula 1. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), los únicos que tienen chances de campeonar, irán en búsqueda de la gloria.

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 1: 6:30 horas

Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 3: 7:30 horas

Clasificación: 11:00 horas

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Carrera: 10:00 horas

DATOS CLAVE

