La importante mejora que le permite a Franco Colapinto ilusionarse con el Alpine en la F1 2026

Sin lugar a dudas, el A525 ha sido el peor auto de la parrilla en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Alpine no ha sido capaz de desarrollar un auto confiable, cohesivo y que le permita a sus pilotos desplegar todo su potencial. Sin embargo, Franco Colapinto y Pierre Gasly están bastante ilusionados con lo que puede llegar a ser el 2026, especialmente luego de las últimas filtraciones.

Y es que el medio especializado Motorsport IT reveló recientemente que, de acuerdo a las pruebas realizadas hasta el momento, el motor Mercedes es el más potente de todos los que se están desarrollando desde cero para la F1 2026. Y ese será el motor que utilizará la escudería en la próxima temporada, dejando de lado el motor Renault.

“Los rumores que circulan dicen que Audi ha superado los 400 kW con su motor de combustión interna, alcanzando más de 540/550 caballos de potencia, mientras que al motor Mercedes se le atribuyen 420 kW, o aproximadamente 571 caballos de potencia“, señaló el medio en la comparación entre el motor de una de las escuderías que debutará en 2026 y el de Mercedes, que hoy por hoy es la referencia.

Colapinto y Gasly esperan que el motor Mercedes impulse a Alpine y les permita pelear más adelante en 2026. (Getty)

Franco Colapinto, con experiencia con el motor Mercedes

Mantener a Franco Colapinto como piloto titular tendrá una ventaja simbiótica para Alpine y para el piloto argentino; Franco se mantendrá corriendo en la Fórmula 1 y la escudería se beneficiará de contar con un piloto con experiencia con el motor Mercedes.

Colapinto ya corrió con motor Mercedes en 2024 con Williams. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Claro está que no será el mismo que para la generación de la Fórmula 1 que finalizará al término de la presente temporada y el que Colapinto utilizó en Williams, pero el argentino tendrá una mejor idea de cómo se comportará el motor Mercedes del 2026, algo que Gasly descubrirá desde cero, así como el resto de los ingenieros de Alpine.

Obviamente, habrá que esperar a ver el motor desarrollado por Ferrari y también por Red Bull, pero por lo pronto, todo indica que Mercedes, McLaren, Williams y Alpine partirán con la ventaja de tener el motor más potente en 2026.