La inesperada revelación que refleja que Colapinto fue más rápido que Gasly durante el GP de Brasil de la Fórmula 1

El Gran Premio de San Pablo dejó sensaciones encontradas para Alpine. Mientras Pierre Gasly celebraba su regreso a los puntos con un auto que sintió “en otro nivel”, Franco Colapinto luchó contra un monoplaza limitado, reparado tras un accidente en el sprint. Aunque, pese a las adversidades, el análisis de la telemetría poscarrera reveló un dato que favorece el argentino: logró ser más rápido que su experimentado compañero en la pista de Interlagos.

Vale recordar que Colapinto cruzó la meta en el 15º puesto, lejos de la zona de puntos que sí alcanzó Gasly (10º). A priori, todo invitaría a pensar que, en términos de velocidad, el galo tuvo un mejor rendimiento. Pero no fue así, tal y como demostraron diversos análisis de telemetría y ritmo de carrera, publicados por portales especializados.

Según los datos de Formula Dream, Colapinto fue más veloz que Gasly durante un significativo 71 por ciento de la carrera principal. En la misma línea, Formula Data Analysis profundizó esta diferencia, ubicando a Franco como el décimo piloto más veloz del Gran Premio de San Pablo, superando a Pierre, quien se posicionó 14º en ese mismo ranking, por un margen de 7 décimas.

La diferencia en la vuelta más rápida

Como si no era suficiente, la muestra más contundente se encuentra en la comparación de las vueltas rápidas. En ese aspecto, el portal F1 Insights Hub reveló que Colapinto estableció una mejor marca que su compañero en este aspecto: en el giro 45 marcó un tiempo de 1:12.816, mientras que Gasly, en la vuelta 42 -su giro más rápido- su registro fue de 1:13.736.

Colapinto y Gasly durante el GP de Brasil (Getty).

Este análisis toma un valor extra si se considera el contexto en el que compitió el monoplaza de Colapinto. Tras el accidente en la carrera sprint del sábado, Alpine debió realizar reparaciones que incluyeron el cambio de la caja de cambios y el chasis. Tampoco debe olvidarse que es el peor coche de la categoría, ya que la escudería marcha última en el Campeonato de Constructores.

Si bien Gasly sigue dominando en el mano a mano en las carreras de la temporada (9 a 6), las métricas demuestran que, a nivel de ritmo y velocidad pura, Colapinto posee el talento para presentarle competencia a un piloto experimentado. Y todo podría ir cuesta arriba ante la capacidad que tendrá para explotar el potencial del coche en 2026.

