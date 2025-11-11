Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

La inesperada revelación que refleja que Colapinto fue más rápido que Gasly durante el GP de Brasil de la Fórmula 1

Pese a que el argentino finalizó 15° y su compañero sumó puntos al terminar décimo, diversos informes expusieron que tuvo un mejor rendimiento en Interlagos.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Colapinto finalizó 15° en el GP de Brasil.
© GettyColapinto finalizó 15° en el GP de Brasil.

El Gran Premio de San Pablo dejó sensaciones encontradas para Alpine. Mientras Pierre Gasly celebraba su regreso a los puntos con un auto que sintió “en otro nivel”, Franco Colapinto luchó contra un monoplaza limitado, reparado tras un accidente en el sprint. Aunque, pese a las adversidades, el análisis de la telemetría poscarrera reveló un dato que favorece el argentino: logró ser más rápido que su experimentado compañero en la pista de Interlagos.

Vale recordar que Colapinto cruzó la meta en el 15º puesto, lejos de la zona de puntos que sí alcanzó Gasly (10º). A priori, todo invitaría a pensar que, en términos de velocidad, el galo tuvo un mejor rendimiento. Pero no fue así, tal y como demostraron diversos análisis de telemetría y ritmo de carrera, publicados por portales especializados.

Según los datos de Formula Dream, Colapinto fue más veloz que Gasly durante un significativo 71 por ciento de la carrera principal. En la misma línea, Formula Data Analysis profundizó esta diferencia, ubicando a Franco como el décimo piloto más veloz del Gran Premio de San Pablo, superando a Pierre, quien se posicionó 14º en ese mismo ranking, por un margen de 7 décimas.

La diferencia en la vuelta más rápida

Como si no era suficiente, la muestra más contundente se encuentra en la comparación de las vueltas rápidas. En ese aspecto, el portal F1 Insights Hub reveló que Colapinto estableció una mejor marca que su compañero en este aspecto: en el giro 45 marcó un tiempo de 1:12.816, mientras que Gasly, en la vuelta 42 -su giro más rápido- su registro fue de 1:13.736.

Colapinto y Gasly durante el GP de Brasil (Getty).

Colapinto y Gasly durante el GP de Brasil (Getty).

Este análisis toma un valor extra si se considera el contexto en el que compitió el monoplaza de Colapinto. Tras el accidente en la carrera sprint del sábado, Alpine debió realizar reparaciones que incluyeron el cambio de la caja de cambios y el chasis. Tampoco debe olvidarse que es el peor coche de la categoría, ya que la escudería marcha última en el Campeonato de Constructores.

Publicidad
Pierre Gasly reconoció estar esperanzado con Alpine luego del GP de Brasil: “Posición ventajosa”

ver también

Pierre Gasly reconoció estar esperanzado con Alpine luego del GP de Brasil: “Posición ventajosa”

Franco Colapinto criticó públicamente a otro piloto de la Fórmula 1 luego del GP de Brasil: “Lo hace siempre”

ver también

Franco Colapinto criticó públicamente a otro piloto de la Fórmula 1 luego del GP de Brasil: “Lo hace siempre”

Si bien Gasly sigue dominando en el mano a mano en las carreras de la temporada (9 a 6), las métricas demuestran que, a nivel de ritmo y velocidad pura, Colapinto posee el talento para presentarle competencia a un piloto experimentado. Y todo podría ir cuesta arriba ante la capacidad que tendrá para explotar el potencial del coche en 2026.

Datos clave

  • Franco Colapinto fue más veloz que Gasly durante el 71 por ciento de la carrera principal en San Pablo.
  • Colapinto marcó una mejor vuelta rápida absoluta con 1:12.816 en el giro 45, superando a Gasly.
  • Formula Data Analysis ubicó a Franco Colapinto como el décimo piloto más rápido del Gran Premio.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Franco Colapinto criticó públicamente a otro piloto de la Fórmula 1 luego del GP de Brasil: “Lo hace siempre”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto criticó públicamente a otro piloto de la Fórmula 1 luego del GP de Brasil: “Lo hace siempre”

Colapinto relató el calvario que vivió hasta que fue confirmado y dejó en claro los objetivos para 2026
FÓRMULA 1

Colapinto relató el calvario que vivió hasta que fue confirmado y dejó en claro los objetivos para 2026

La afirmación de Pierre Gasly sobre Alpine que condiciona a Franco Colapinto tras el GP de Brasil: “En otro nivel”
FÓRMULA 1

La afirmación de Pierre Gasly sobre Alpine que condiciona a Franco Colapinto tras el GP de Brasil: “En otro nivel”

Por qué la Selección de Angola no juega el Mundial 2026
Mundial 2026

Por qué la Selección de Angola no juega el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo