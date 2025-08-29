Es tendencia:
La reacción de Alpine al noveno puesto de Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Países Bajos

La escudería no pasó por alto en sus redes sociales que el piloto argentino tuvo una de sus mejores actuaciones en lo que va de la temporada.

Por Bruno Carbajo

Colapinto volvió a las pistas tras el receso de verano.
Colapinto volvió a las pistas tras el receso de verano.

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 a paso firme. Luego de tres semanas de receso, el piloto argentino se subió nuevamente al monoplaza de Alpine para las prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos y lo hizo con una actuación superior a su rendimiento en la primera parte del año: un noveno puesto en la segunda sesión, el cual trajo consigo un reconocimiento en redes sociales.

Colapinto finalizó con un destacado tiempo de 1:10.956, utilizando neumáticos blandos, y quedó a poco más de un segundo del líder Lando Norris (1:09.890). Hasta el momento, se trata de su mejor marca desde que forma parte de la escudería francesa, que tuvo el plus de marcar un interesante contraste con su compañero Pierre Gasly, que se ubicó decimonoveno.

Con esta actuación, Alpine no dejó pasar la oportunidad de reflejar en sus cuentas oficiales lo que había conseguido Colapinto. Primero, publicó un posteo general con el mensaje. “El viernes ya está terminado”, escribió, adjuntando la tabla de posiciones que mostraba el desempeño de ambos pilotos.

Pero la sorpresa llegó minutos más tarde, cuando la propia escudería subió una foto exclusiva del argentino con un mensaje particular: “Haciendo un buen progreso. Felicitaciones”. Un respaldo que puede servir como envión anímico clave para Colapinto, especialmente cuando transita un inesperado momento de críticas.

Durante las sesiones libres en Países Bajos, Flavio Briatore, asesor de Alpine, sorprendió con declaraciones que apuntaban hacia el rendimiento del argentino. “Cambiamos a Doohan por Franco (NdR: a partir de la séptima carrera de la temporada) y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte”, señaló.

Casualidad o no, Colapinto respondió con su mejor actuación desde su arribo a Alpine. El propio piloto reconoció que el monoplaza todavía se muestra “impredecible”, pero al mismo tiempo se mostró conforme con el balance final del primer día en Zandvoort.

Cómo sigue el cronograma del GP de los Países Bajos

Con este panorama, Alpine llega al sábado con la expectativa de seguir consolidando a su joven piloto. Quedará la tercera práctica libre y la clasificación, pasos previos a la carrera del domingo.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

  • FP3: 06:30hs – 07:30hs
  • Clasificación: 11:00hs

DOMINGO 31 DE AGOSTO

  • Gran Premio de los Países Bajos: 10:00hs – 72 vueltas
    Todo en horario argentino
