El repudiable accionar de Jack Doohan en el choque de Franco Colapinto que salió a la luz tras el GP de Brasil

Luego de tantas especulaciones, Franco Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y el anuncio llegó instantes antes del GP de Brasil. En el circuito de Interlagos, el argentino no tuvo su mejor fin de semana del año, ya que sumó un 15° puesto en la carrera principal y un DNF en la sprint por pisar una zona mojada de la pista, que se cargó a otros pilotos como Oscar Piastri y Nico Hülkenberg.

Dentro de su equipo, todos mostraron el apoyo para Colapinto tras la gran noticia de su renovación y el incidente sufrido en Interlagos, o eso es lo que parecía. Es que resulta que Jack Doohan, el piloto que fue reemplazado por el argentino en medio de la temporada, tuvo un accionar repudiable hacia Franco en el momento que chocó durante la carrera sprint.

Toda la situación fue revelada en las últimas horas, una vez que el GP de Brasil llegó a su fin de manera total. En el reconocido podcast español “V9”, el periodista Jorge Peiró -cercano a Alpine y Colapinto, y presente en Interlagos- dio detalles de una actitud de Doohan que le llamó la atención.

“Gente que lo vio, me comentó que vio a Doohan muy sonriente cuando Franco tuvo el accidente. Estaba muy contento“, deslizó el jornalista español, quien en su momento tuvo la primicia del cambio de escudería de Colapinto desde Williams a Alpine. Además de este polémico y negativo gesto del australiano, Peiró expresó que existen roces entre los cercanos de ambos pilotos.

Sobre esto, el periodista reveló: “Nunca lo reconocerán pero hay mal rollo entre ambos entornos. Creo que incluso ha habido algún veto en el box“. Doohan, a día de hoy, corre incluso de atrás de Paul Aron como piloto de reserva, y hay rumores de una posible salida de la F1 rumbo a la Superfórmula Japonesa. Colapinto, en cambio, correrá con Alpine un año más junto a Pierre Gasly.

Cuándo se corre el GP de Las Vegas

Cabe destacar que el próximo fin de semana no habrá actividad en el marco de la Fórmula 1, por lo que habrá un descanso entre el Gran Premio de Brasil y el Gran Premio de Las Vegas. Serán entonces 14 días para que todos y cada uno de los protagonistas continúe preparándose para arribar a Estados Unidos de la mejor manera posible.

En definitiva, el Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina

Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

Carrera: 1 horas de Argentina

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Lusail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

