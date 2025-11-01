Las dudas de Alpine con el futuro de Jack Doohan mientras ultiman detalles para la renovación de Franco Colapinto

Si bien todavía resta el anuncio oficial de parte de Alpine, ya es un hecho que Franco Colapinto seguirá siendo piloto de la Fórmula 1 junto con Pierre Gasly durante la temporada 2026. Los rumores de ascender a Paul Aron o un regreso de Jack Doohan, así como también el fichaje de otros corredores como Yuki Tsunoda o Mick Schumacher se esfumaron, y el camino quedó allanado para el argentino.

Mientras la confirmación oficial de parte de Alpine se cocina a fuego lento, y se prevee su anuncio en la previa del GP de Brasil del próximo fin de semana, dentro de la escudería evalúan otro tipo de decisiones con todos sus pilotos.

Así como extendieron el contrato de Gasly, y darán continuidad a Colapinto para la próxima temporada, el futuro de Jack Doohan también se encuentra en pleno movimiento. El australiano comenzó esta temporada como piloto principal y fue reemplazado por Franco tras seis carreras debido a sus malos resultados. Desde ese entonces, quedó incluso por detrás de Paul Aron como reserva y realiza trabajos de prueba alejado de las pistas.

En los últimos días, se conoció mediante el medio The Race que Doohan tenía una posibilidad de volver a la Fórmula 1 de la mano de Alpine para los GP de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi si Colapinto no rendía de manera acorde. Los resultados del argentino lo sentenciaron, y ahora su futuro podría estar fuera del equipo con sede en Endstone.

Según la información del propio The Race, Jack Doohan interesó durante la temporada en escuderías como Haas, Williams, Kick Sauber y Cadillac para la temporada próxima, pero como piloto de reserva y no para estar presente en la F1 de entrada. De estos, el único que anunció a su reserva es la novedosa Cadillac, que comenzará su ciclo en la máxima como 11° equipo con Checo Pérez y Valteri Bottas como principales, y con el estadounidense Colton Herta detrás de ellos. Por ende, tanto Haas como Williams y Sauber (será Audi en 2026) podrían avanzar por los servicios del aussie.

Jack Doohan antes de ser reemplazado por Colapinto en Alpine

Cabe destacar que Alpine tendrá al estonio Aron como reserva de Pierre Gasly y Colapinto, por lo que Doohan tendría muy poco protagonismo en la escudería durante el 2026 si la decisión final suya y del equipo es que se quede. Así como sucede con el argentino, y como pasó con Gasly semanas atrás, son momentos de definición en las oficinas de Flavio Briatore y de Steve Nielsen.

Filtran la fecha del anuncio de Alpine sobre la continuidad de Colapinto

Mientras la expectativa por el anuncio de Colapinto como nuevo piloto de Alpine crece con cada día, todo indica que el fin de semana de carreras en Interlagos será cuando se haga oficial. De acuerdo a Bardeo News, la confirmación tendrá lugar “El viernes 7 de noviembre, en la previa de lo que será el GP de Brasil de la Fórmula 1“.

“Colapinto está muy feliz en la escudería. Ha recuperado el respaldo de Briatore, cuya relación se había desgastado, sobre todo después de los accidentes que tuvo el argentino cuando asumió el rol de piloto titular esta temporada en reemplazo de Jack Doohan“, agrega el medio.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Cuándo se corre el GP de Brasil

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

