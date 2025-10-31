A falta de cuatro carreras, Alpine ya sabe los millones que le dará la Fórmula 1 por la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly

No está siendo la mejor temporada para Alpine en la Fórmula 1. Último en el campeonato de constructores con apenas 20 puntos conseguidos en el año, y todos ellos hechos por Pierre Gasly únicamente en 5 carreras. Y si bien es cierto que de la mano de Franco Colapinto se vio una mejoría en el rendimiento, la realidad indica que los dos monoplazas de la escudería no están en condiciones de pelear por meterse en el top 10.

A falta de cuatro Grandes Premios para que finalice la edición 2025 de la Fórmula 1, resulta poco probable que Colapinto o Gasly puedan realizar el milagro de darle más puntos a Alpine, teniendo en cuenta que los autos se encuentran al límite y la intención del equipo es reducir los gastos al mínimo para seguir proyectando en la próxima temporada.

Lo cierto es que Alpine busca enfocar sus esfuerzos al máximo para el 2026, ya que se dará el mayor cambio de reglas en la historia de la F1 de una temporada a la otra. Mientras hacen al mundo esperar por el anuncio de Colapinto como su segundo piloto, puertas adentro auguran un cierre de año para dar vuelta la página y planificar al 100% lo que se viene.

En este contexto, con el último puesto cómodo en el campeonato de constructores, y con la posibilidad remota de sumar puntos en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, en Alpine ya tienen una idea del dinero que el rendimiento de Franco Colapinto y Pierre Gasly le pueden dar al final de la temporada.

La Fórmula 1 no revela los montos exactos que reparte en premios, pero se supo mediante diversos medios especializados que la base que recibe el último en el campeonato de constructores es un total de 60 millones de euros, y para cada posición que se escala se suman aproximadamente 10 millones extras.

Colapinto y Gasly en pista

En este sentido, las seis carreras de Jack Doohan, las 24 de Gasly y las 18 de Colapinto le darían a Alpine un total de 60 millones. El equipo con sede en Endstone tiene 20 unidades en el campeonato de constructores y está décimo, 40 puntos debajo de Kick Sauber, que se encuentra noveno. Resulta poco probable que la ex Renault pueda remontar esa diferencia antes que finalice la campaña. Por ende, salvo un batacazo, Alpine será último en el campeonato y recibirá la cifra mencionada por su performance.

¿Cuántos puntos le dio cada piloto a Alpine durante la temporada?

Pierre Gasly es el único que le ha dado puntos a Alpine este año. El francés consiguió puntuar en 5 de las 20 carreras disputadas hasta el momento: 7° en Bahréin (6), 10° en Miami (1), 8° en España (4), 6° en Gran Bretaña (8) y 10° en Bélgica (1).

Jack Doohan comenzó el año como el segundo piloto del equipo y solo duró 6 carreras. Retirado en Australia y en Miami, y con uno de los choques más brutales y costosos del año en las prácticas en Japón, el piloto aussie no sumó puntos, simbolizó una fortuna en arreglos y condicionó el resto del año de su reemplazante, Franco Colapinto.

El argentino tampoco sumó unidades para el equipo, aunque quedó a un puesto de hacerlo en el GP de Países Bajos (11°) y tuvo que subirse a un monoplaza al límite. Quedan 4 Grandes Premios para finalizar el año, y el objetivo de Franco es terminar con al menos un punto en su historial.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 713 Ferrari – 356 Mercedes – 355 Red Bull Racing – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Haas – 62 Kick Sauber – 60 Alpine – 20

Cuándo se corre el GP de Brasil

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

