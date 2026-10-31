Le ganó a Gasly: Colapinto finalizó 12° en la Práctica Libre 3 del GP de México 2026

Terminaron los ensayos en el Gran Premio de México 2026. Este sábado se disputó la tercera tanda de Prácticas Libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez y quedó todo listo para la clasificación que se disputará desde las 18:00 hs.
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Franco Colapinto terminó 11° y se ilusiona con tener una buena qualy para volver a sumar puntos luego de cuatro carreras. Cabe recordar que el oriundo de Pilar no había sido parte de la FP1 y le cedió su lugar Gabriele Minì.
Franco Colapinto, en su llegada al paddock del Autodromo Hermanos Rodriguez (Getty Images)
Pierre Gasly -compañero de Franco en Alpine– terminó 13° en la Práctica Libre 3, mientras que Lando Norris (McLaren) lideró la sesión: le ganó por una milésima a Kimi Antonelli. A continuación, conocé qué lugar obtuvo cada uno de los 22 pilotos en la FP3.
Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de México 2026
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Ryō Hirakawa (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Gabriel Bortoleto (Audi) – sin tiempo
- Checo Pérez (Cadillac) – sin tiempo
Cuándo es la clasificación y carrera del GP de México 2026
- Clasificación: Sábado 31 de octubre de 18:00 a 19:00 hs.
- Carrera: Domingo 1 de noviembre a las 17:00 hs.