Le ganó a Gasly: Colapinto finalizó 12° en la Práctica Libre 3 del GP de México 2026

Tras ausentarse en la FP1, el piloto argentino tuvo su segunda sesión de libres antes de la clasificación.

Terminaron los ensayos en el Gran Premio de México 2026. Este sábado se disputó la tercera tanda de Prácticas Libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez y quedó todo listo para la clasificación que se disputará desde las 18:00 hs.

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Franco Colapinto terminó 11° y se ilusiona con tener una buena qualy para volver a sumar puntos luego de cuatro carreras. Cabe recordar que el oriundo de Pilar no había sido parte de la FP1 y le cedió su lugar Gabriele Minì.

Franco Colapinto, en su llegada al paddock del Autodromo Hermanos Rodriguez (Getty Images)

Pierre Gasly -compañero de Franco en Alpine– terminó 13° en la Práctica Libre 3, mientras que Lando Norris (McLaren) lideró la sesión: le ganó por una milésima a Kimi Antonelli. A continuación, conocé qué lugar obtuvo cada uno de los 22 pilotos en la FP3.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de México 2026

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Ryō Hirakawa (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi) – sin tiempo Checo Pérez (Cadillac) – sin tiempo

Cuándo es la clasificación y carrera del GP de México 2026

Clasificación : Sábado 31 de octubre de 18:00 a 19:00 hs.

: Sábado 31 de octubre de 18:00 a 19:00 hs. Carrera: Domingo 1 de noviembre a las 17:00 hs.