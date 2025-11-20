Lo postularon para reemplazar a Franco Colapinto y Alpine lo despidió tras dos años: “Lo mejor para el futuro”

La Fórmula 1 se prepara para vivir las últimas tres fechas de la temporada 2025. Este fin de semana, la máxima categoría del automovilismo vivirá el Gran Premio de Las Vegas, donde Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos a bordo de un Alpine con grandes falencias a lo largo de toda la campaña.

Estas últimas tres carreras le servirán al argentino para sumar confianza y experiencia tras haber sido confirmado como piloto titular de la escudería francesa para 2026. Aunque hoy hay tranquilidad en el box de Colapinto, hace algunas semanas había una danza de nombres para ocupar su butaca.

Entre los aspirantes a ese segundo asiento de Alpine estuvo Mick Schumacher, impulsado por las constantes declaraciones de su tío Ralf y sus ganas de regresar a la máxima categoría tras sus pasos por Haas en 2021 y 2022.

Ahora, Schumacher dejó de formar parte del universo de la escudería francesa, ya que dejó su lugar en el Alpine Endurance Team, equipo que disputa el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en la categoría Hypercar. Así lo anunciaron en un comunicado de prensa.

Mick Schumacher en el Campeonato de Resistencia de la FIA. (Foto: Getty)

“¡Qué recuerdos tan maravillosos hemos compartido estos dos últimos años! Gracias, Mick, por tu esfuerzo, dedicación y todas tus contribuciones al equipo Alpine Endurance. Te deseamos todo lo mejor para el futuro”, escribió el equipo en sus redes sociales.

En la misma línea, el piloto que aún no confirmó sus planes para 2026, envió un mensaje a Alpine: “Estoy muy agradecido por estos últimos dos años con el Alpine Endurance Team. He aprendido muchísimo dentro y fuera de la pista, y agradezco a todos los que han sido parte de ello”.

A qué se corre el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina

-Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

-Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

-Carrera: 1 horas de Argentina

